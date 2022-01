La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, interpelle le Ministre de l'Education Nationale au sujet de la situation du Lycée Du Gast- Dumorey

Monsieur le Ministre,

Mon attention a tété appelée par les enseignants du lycée Du Gast-Dumorey de Chalon-sur-Saône (71100) lesquels m’ont informée du projet de fermeture par le rectorat du CAP COBA (constructeur en ouvrages béton armé).

Cette formation COBA ouverte en septembre 2019 et unique dans la région Bourgogne-Franche-Comté, n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour être mise en valeur mais compte actuellement 8 élèves en 1ère année et 7 en 2ème année pour une capacité de 10. La situation sanitaire liée au COVID n’a pas permis de faire connaître cette formation qui devrait faire l’objet d’actions auprès des collégiens, dans les salons des métiers ou des portes ouvertes.

Le lycée a été équipé par la région Bourgogne-Franche-Comté, d’un plateau technique innovant dont une grue, pour un coût d’environ 100 000 euros, 400 000 € pour la structure pédagogique et 100 000 € pour un concasseur. L’ensemble de ces investissements ont été faits à la suite de l’ouverture de la section COBA, conformément aux directives nationales.

Le lycée Gast-Dumorey compte des enseignants d’expérience, en matière professionnelle ou générale, qui savent se mobiliser. Certains ont créé des outils numériques pédagogiques innovants avec le programme FEEBAT (Formations aux Économies d’Énergie) qui accompagne la montée en compétence des professionnels de la filière Bâtiment, en formation initiale et continue, soutenue par l’Etat au regard d’un marché de la rénovation énergétique en pleine expansion.

Le lycée accueille également 2 sections d’Unité de Formation d’Apprentis (UFA) sous l’égide du CFA des Travaux Publics, et propose un bac pro gaz en partenariat avec GRDF et un CAP canalisateur.

S’agissant de ce lycée, 2 CAP ont déjà été supprimés ces 2 dernières années (serrurerie-métallerie et installation sanitaire) mettant à mal le plus grand lycée professionnel de l’académie de Dijon. Entre 2015 et 2019, selon l’observatoire des métiers du BTP, les offres d’emploi ont augmenté dans le secteur de 80%. Le métier de maçon est le 5ème du bâtiment le plus en tension et 70% des chefs d’entreprises ont des problèmes de recrutement.

J’ai reçu récemment à ma permanence les responsables de l’artisanat du bâtiment qui m’ont indiqué être confrontés à une forte pénurie de main d’œuvre qualifiée pour le troisième trimestre 2020. 86 % des entreprises ne sont pas parvenues à recruter. Les rémunérations sont pourtant en nette augmentation quel que soit le secteur, et ces métiers du bâtiment offrent des perspectives de carrière très intéressantes. Mais il faut le faire savoir et sans doute qu’une grande campagne de promotion de ces métiers devra être maintenue au niveau national, régional et local.

Je vous remercie des éléments de réponse que vous me transmettrez concernant cette décision brutale, qui surprend les acteurs de terrain. Je ne manquerai pas d’en faire retour à mes interlocuteurs.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma haute considération.

