Au lycée du Gast-Dumorey, on déplore l'attaque sur une formation professionnelle unique en Bourgogne-Franche Comté

"C'est à ne rien comprendre dans la stratégie du gouvernement et du Rectorat. Il faut savoir si le professionnel est-elle la voie de l'excellence de la formation ou pas ?" s'emportent un certain nombre d'enseignants réunis en cette rentrée, dénonçant "une troisième fermeture en trois ans sur l'établissement". Entre les déclarations électoralistes et la réalité du terrain, les enseignants demandent au Rectorat et au gouvernement à se mettre face à leurs propres prises de position.

Pire, en supprimant le CAP Construction d'Ouvrage en Béton Armé, c'est mettre fin à la seule et unique formation assurée en Bourgogne-Franche Comté. Certes, les élèves formés à cette spécialité ne sont pas des cohortes mais le sujet est bel et bien celui là.

"C'est toute la filière du gros oeuvre et plus généralement l'avenir des filières professionnelles qui est visé" pointent les enseignants chalonnais, rappelant l'historique déjà lourd des suppressions, la fermeture défintive des CAP SM en juin 2020, la suppression du CAP MIT en juin 2021 et la transformation en CAP MIT 1 an en divisant par deux les capacités d'accueil, la fermeture d'une demi-classe de Bac Pro maintenance des véhicules en septembre 2021.

Trop c'est trop ! "Une décision incompréhensible" pour le corps enseignant alors même que les organisations professionnelles du bâtiment ont fait connaître leurs besoins professionnels.

La disparition du CAP COBA aurait d'autant plus un impact sur l'ensemble de la formation en amont et en aval. Le CAP étant une filière régulièrement prisée par les élèves en difficulté scolaire notamment ceux au sein du dispositif ULIS, mais aussi en terme de vivier pour les BTS.

A l'heure où l'on parle de mobilité des élèves et de formations professionnelles adaptées au besoin du tissu entrepreneurial, c'est un non-sens pointé par les enseignants du lycée Camille du Gast/Dumorey.

Une audience auprès du DASEN a été organisée ce vendredi sans que celle-ci ne suscite de réelles réponses. Les enseignants ont sollicité les élus locaux et régionaux, ainsi que les instances professionnelles afin que chacun comprenne les enjeux du dossier et l'impact à très court terme sur un savoir-faire professionnel.

Une pétition est mise en place et disponible ici.

Laurent Guillaumé