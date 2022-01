AVIS DE DECES - Monsieur Dominique MATHEY

GIVRY, LE CREUSOT, SIMANDRE, SAINT-BOIL



Fanny,

son épouse ;

Anthony et Marie,

Léa et Mohammed,

Lola,

ses enfants ;

Tiago,

son petit-fils ;

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Dominique MATHEY

Gérant NG AUTO

à Châtenoy-le-Royal

survenu à l'âge de 53 ans.

Ses obsèques auront lieu le samedi 22 janvier 2022 à 10h30 en l'église de Givry.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques, des dons pourront être déposés afin d'aider sa famille dans cette épreuve.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.