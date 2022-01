AVIS DE DECES - Monsieur Patrick MASSIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick MASSIN

nous a quittés à l'âge de 69 ans.

Danièle et Bruno,

sa sœur et son beau-frère ;

Claire et Rémi,

Eric et Aurélie,

ses neveux et nièces ;

Delphine et Julie,

Arthur, Paul et Basile,

ses petits-neveux et

petites-nièces ;

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage civilement lundi 24 janvier 2022 à 13h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ils vous remercient pour votre présence à leurs côtés et pour vos marques de sympathie et d'amitié.