AVIS DE DECES - Madame Christiane GOTILLOT

CHÂTENOY-LE-ROYAL, BIZIAT (01)



Alain et Denise, Gotillot,

Jocelyne et Pascal Chamfroy, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Christiane GOTILLOT

survenu le 18 janvier 2022,

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 26 janvier 2022 à 10h30 en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Christiane repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc à Saint-Rémy (71).

Une pensée pour son époux,

Guy

décédé en 2006.