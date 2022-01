Une coloration qui respecte la nature et votre nature, maintenant c’est possible au salon de coiffure Jock’Hair de la place du marché à Châtenoy le Royal.

Jock’Hair est le premier et seul salon de coiffure à proposer ce type de coloration végétale IVIVE 100% naturelle dans la région. Jonathan Guigue a une vingtaine d’années de métier dans la coiffure, il est aussi barbier et patron du salon hommes, femmes de Châtenoy depuis 3 ans. Il partage son activité avec son apprentie Morgane Vailleau, en deuxième année de CAP en alternance au CIFA de Mercurey, qu’il forme au métier de la coiffure. Elle va dès le mois d’août préparer son BEP.

I C : Jonathan, comment vous est venue l’idée d’utiliser la coloration naturelle IVIVE qui est peu connue ?

Jonathan Guigue : « J’utilise déjà 94 % de produits naturels dans mon salon et j’ai découvert la coloration IVIVE 100% végétale au salon de la coiffure à Paris lors de ma rencontre avec René Furterer de la marque de produits Furterer. Je me suis intéressé à cette nouvelle manière de concevoir la coloration et j’ai fait la connaissance d’Anya Franke formatrice en coloration au laboratoire Pierre Fabre dont René Furterer fait partie. Morgane et moi avons été formés par Anya en octobre 2021 pour une mise en pratique depuis début janvier 2022. »

IC : Anya, parlez-nous de cette nouvelle coloration ?

Anya Franke : « C’est une coloration 100% naturelle haute tolérance, elle respecte le cuir chevelu même sensible, sans ingrédients chimiques, controversés, elle est 0% allergisante, elle peut être utilisée pendant la grossesse et l’allaitement, en post-traitement oncologique. Elle est aussi infiniment bienfaisante, protège et gaine les cheveux qui se parent de reflets ton sur ton profonds et brillants. La coloration se décline en 7 nuances du châtain clair au blond, c’est un produit bio et vegan. Avec ce type de coloration, il n’est pas possible de décolorer les cheveux, la coloration gaine le cheveu d’un voile transparent.»

IC ; Jonathan quels sont vos projets ?

Jonathan Guigue : « Pour faire connaitre cette nouvelle coloration, j’organise une soirée découverte le jeudi 10 février de 16h00 à 20h00 au salon. Les clientes et clients devront prendre rendez-vous pour réserver, une participation de 20€ est demandée pour la soirée, coloration et dégustation de vin bio et de gougères. Nous serons les trois Morgane, Anya et moi pour faire les colorations lors de cette soirée. »

Pour respecter votre nature et la nature, le salon Jock’Hair utilise les produits de coloration bio tirés de 4 plantes 100% d’origine naturelle sélectionnées pour leurs propriétés tinctoriales : extrait de feuilles de henné, extrait de feuilles de sorgho, extrait de feuille de luzerne et extrait de fruits de gardénia.

Coordonnées du salon :

Jock’hair 15 place du marché

Châtenoy le Royal

Tél : 03 85 87 82 75

C.Cléaux