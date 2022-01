« Chalon dans la rue est en roue libre ? »

L’ex-codirecteur de Chalon dans la rue s’exprime librement et nous apprend par une interview accordée à un magazine régional que le festival n’a plus de direction depuis le 31 décembre 2021 ! « On a un maire qui a une main mise sur Chalon dans la rue… »

Après la main mise sur le comité des fêtes et le carnaval, Gilles Platret récidive avec Chalon dans la rue au risque de conduire un des événements culturels majeurs de notre ville et de notre agglomération dans le mur !

Nous demandons des informations claires et transparentes en tant qu’élus sur la situation du festival alors que celui-ci est financé à hauteur d’un million d’euros par l’Etat.

Gilles Platret doit rendre des comptes aux chalonnais et aux élus que nous sommes !

Quelles seront les prochaines structures et associations éligibles à la « balkanysation » de Chalon, la vague, les comités de quartier… ?

Cette municipalisation pour assujettir aux décisions du maire toutes les structures et forces vives de Chalon est un étranglement de la culture chalonnaise et de l’esprit associatif chalonnais, c’est une entrave à la respiration démocratique et citoyenne de notre ville.

Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous