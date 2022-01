Pour Julien Odoul (RN), "2022, c'est l'année de tous les possibles"

Les conseillers régionaux Bourgogne-Franc Comtois ont choisi Chalon sur Saône ce samedi pour adresser leurs voeux de la nouvelle année et bien sûr parler campagne électorale, Zemmour et Platret.

Alors que le RN est face à une hémorragie de ses cadres, dont le dernier en date n'est autre que celui de Gilbert Collard, qui a annoncé ce samedi son ralliement à Eric Zemmour, Julien Odoul n'a rien voulu laisser transparaître, "on est ni dans l'interrogation ni dans l'inquiétude" du côté de la version officielle. "Ce qui compte ce sont les électeurs" avant de s'en prendre "aux aigris et aux frustrés". C'est dire que du côté de la rue Michel-Ange dans le XVIe, siège du RN, ces derniers jours n'ont pas été de tout repos.

"Plus de choses en commun avec Arnaud Montebourg qu'avec Valérie Pécresse"

Julien Odoul est même monté dans les octaves accusant le "camp d'en face" comme celui "de la haute trahison. Qui souhaite nous empêcher d'être qualifié au 2e tour, et tout cela contre le peuple Français. Zemmour a repris les mots et les solutions de Marine Le Pen mais sa stratégie en revanche est celle de la brutalité". Paradoxalement, le porte-parole de Marine Le Pen a pointé "ceux qui trompent, qui divisent, qui clivent. Les Français ont besoin de propositions sérieuses. La stratégie portée par certains est perdante à tous les niveaux et elle ne fera que gagner nos adversaires. Je ne crois pas en l'union des droites. Nous n'avons rien de commun avec Valérie Pécresse. Pour dire, nous avons plus en commun avec Arnaud Montebourg sur les questions de souveraineté nationale qu'avec Valérie Pécresse".

Platret chez Zemmour ?

Interrogé par info-chalon.com au sujet des rumeurs ambiantes sur l'éventuel transfuge Gilles Platret en direction du camp Zemmour, Julien Odoul a ironisé "on va attendre la fumée blanche mais sans doute fera-t-il son coming out après des semaines d'un suspens intenable. Il est capable de tout et du pire sans aucune conviction". De toute évidence, les deux élus régionaux n'auront sans doute pas prévu de partir de sitôt en villégiature sur les bords de Saône. "Mais si il rejoint Zemmour, ce serait savoureux comme il nous a toujours villipendé".

"Une région en danger de mort"

Fidèle à sa sémantique très fin du monde, Julien Odoul a pointé l'état de "déliquescence" de la région Bourgogne-Franche Comté, "la seule région de France à perdre des habitants". "une région la moins attractive de France" jusqu'à évoquer un "danger de mort". "Les Français ont le pouvoir de changer les choses, il faut faire en sorte que cette région soit encore vivable".

Laurent Guillaumé