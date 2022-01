Le conseil départemental a investi un peu plus de 2 millions d’euros dans la rénovation du collège Louis Pasteur de Saint Rémy.

Le président du conseil départemental André Accary et la vice-présidente en charge des collèges Mathilde Chalumeau sont venus ce vendredi faire l’inauguration de la fin des travaux dans le collège Louis Pasteur de Saint Rémy, en présence de Gilles Bonnefois principal du collège, de Marie Mercier sénatrice, de Florence Plissonnier maire de St Rémy et conseillère départementale, des conseillers départementaux, de Fabien Ben du DASEN et des conseillers départementaux des jeunes du collège Lola Lacroix et Joris Pianezzi. C’était aussi la mise en service (officielle), en présence des personnalités, des premiers capteurs CO2 fournis par le département et installés dans le collège.

L'architecte de Studio 99 a fait une rétrospective des travaux d'isolation et de rénovation extérieures réalisés sur le batiment d'externat devant les personnalités rassemblées dehors pour cette inauguration. Ensuite il a poursuivi ses explications sur les travaux dans une salle de classe sur le dispositif de chauffage, les revêtements de plafonds, les équipements de circulation d'air double flux, etc...

Les personnalités se sont retrouvées dans le réfectoire du collège pour la mise en service des capteurs de CO2.

Gilles Bonnefois, principal du collège, a expliqué où ont été placés les 3 capteurs, deux sont dans le réfectoire en sachant que celui qui est près des fenêtres pourra être déplacé si besoin.

Le président André Accary lors de son discours : « Cette inauguration ce n’est pas que les capteurs aujourd’hui, c’est aussi finalement les travaux d’une certaine ampleur puisqu’on est sur une facture de 2 millions d’euros sur ce collège. On va faire une série d’inaugurations les jours qui arrivent puisqu’on a rénové 5 collèges dont celui de St Rémy est le premier… Je tenais avec mon équipe à équiper au maximum les collèges de ce département de tout ce qui était matériel d’hygiène, sécurité face à un virus dont on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants à l’époque. C’est vrai qu’il fallait mettre en place tout ce qu’il fallait. La dernière phase, c’était ça, c’étaient les capteurs. J’ai été assez attentif au retour du terrain, à savoir si on mettait un capteur dans toutes les pièces, et finalement on a commandé des capteurs, ceux qui en veulent en disposent, ceux qui n’en veulent pas n’en disposeront pas. On est parti sur les réfectoires essentiellement et là aussi je me suis appuyé pleinement sur les besoins et l’expérience de chaque secteur, en plus on sait que l’on peut les déplacer (les capteurs). On a fait la commande pour tous les collèges et on adaptera les commandes en fonction des besoins si certains en veulent plus. On essaie de tout faire pour que les élèves de ce département puissent continuer leur parcours en toute sécurité. Je suis très heureux de saluer les deux élus qui représentent le collège au conseil départemental des jeunes. On a ce conseil départemental des jeunes qui joue pleinement son rôle, qui est fort de propositions et qui s’implique dans des conditions pas simples… »

Mathilde Chalumeau, vice-présidente du conseil départemental, a apporté quelques précisions sur les 4 autres collèges concernés par le financement des travaux par le département. Le montant global pour les 5 collèges s’élève à environ 10 millions d’euros. Le collège des Chênes rouges, le collège centre, le collège Jean Villard et le collège Camille Chevalier ont fait l’objet de gros travaux et seront inaugurés prochainement. Le collège de Saint Germain du Bois va être nommé éco-collège a ajouté la vice-présidente.

Les travaux réalisés :

Isolation thermique par l’extérieur avec de la laine de bois, remplacement des menuiseries, habillage bois dans les salles, sonorisation, faux plafonds, éclairages et chauffage, tout a été rénové dans le collège pour un montant de travaux de 2 180 000 € financés par le conseil départemental. Il reste quelques peintures à réaliser mais c’est peu au regard des 2 ans de travaux lancés en 2020. Plusieurs corps de métiers dont Studio 99 de Lyon, Menuiseries du Chalonnais, AM carrelage et d’autres sont intervenus pour la réalisation de l’ensemble des travaux.

Les capteurs CO2 :

Dans le cadre des mesures sanitaires, il est nécessaire d’aérer les pièces, recommandations qui s’appliquent aussi bien aux établissements scolaires que chez soi. Pour compléter ces gestes barrières, le protocole recommande l’installation, dans les établissements recevant du public, de capteurs CO2, c’est pourquoi, comme le président du département l’avait annoncé, le département a passé une commande de 170 détecteurs CO2 destinés aux 51 collèges de Saône et Loire. Les capteurs ont été achetés chez un fournisseur français pour un montant de 44 000 €. Ces capteurs seront en priorité installés dans les espaces de restauration. Ils sont faciles d’utilisation et peuvent être déplacés pour faire des contrôles dans d’autres salles de l’établissement. Ces appareils affichent les valeurs de CO2, de température et d’hygrométrie, en cas de dépassement du seuil fixé un signal sonore et une Led rouge sont activés.

Le département c’est aussi la distribution de 3105 masques tissus en 2020 pour les élèves et 308 pour les agents, 4200 masques chirurgicaux et autres matériels de protection.

En 2021 c’est une livraison supplémentaire de masques adultes et enfants.

