L’orchestre de Gilbert Drigon et ̏Accordéons Musiques et Chants˝ donnent un concert le samedi 29 janvier 2022 à 20h30 à la salle Pierre Baumann d’Epervans pour l’action menée par l’association ̏Aidons Téo˝

Une action de soutien par l’orchestre de Gilbert Drigon à une famille traumatisée par l’accident survenu à leur fils Téo et dont les soins sont longs et coûteux.

L’accident, on pense que ça n’arrive que chez les autres, mais la vie est parfois et même souvent cruelle, elle n’épargne personne. Quand l’accident survient, il est imprévisible et nous laisse dans un profond désarroi. C’est ce qui est arrivé aux parents de Téo le jour où celui-ci, âgé de 15 mois, s’est renversé du potage bouillant sur lui.

Aujourd'hui, Téo a 8 ans 1/2 et a toujours des soins (visite à Romans Ferrari, kiné, sophrologue,...), il a passé de longs mois et années à subir greffes, opérations et soins, le privant de beaucoup de choses qu’un enfant de cet âge devrait pouvoir faire.

Les soins, les produits, les spécialistes sont bien loin d’être totalement pris en charge par les instances publiques, une association s’est créée pour venir en aide à ses parents. Cette association organise des actions pour collecter quelques fonds d’entraides.

Ce Samedi 29 janvier 2022, en partenariat avec Gilbert Drigon et Accordéons Musiques et Chants, elle organise un concert à la salle Pierre Baumann d’Epervans à 20h30.

Après ces deux ans d’inactivité, l’association compte sur vous pour venir non seulement apporter votre soutien mais profiter aussi d’une soirée musicale comme Gilbert et Accordéons Musiques et Chants savent si bien l’organiser.

Renseignements et réservations au : 06 42 97 77 19

N’oubliez pas votre pass vaccinal et votre masque qui seront obligatoires pour accéder à la salle.

C.Cléaux