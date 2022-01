PRESIDENTIELLE - La Gauche face au bourbier de la Primaire Populaire

La Gauche dans toute sa pluralité est face au bourbier de la Primaire Populaire et de sa légitimité. Même si de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo, la frayeur de voir leurs candidatures rejetées par la légitimité des urnes de la Primaire Populaire, le résultat sera sans équivoques au point de donner le ton de l'issue du scrutin d'avril.

Parlons juste de quelques chiffres ! 467 000 inscrits à participer à compter de jeudi sont à comparer aux 317 000 de la France Insoumise... aux 117 000 participants de la primaire écologiste et ne parlons pas des 22 000 socialistes qui ont participé à la désignation d'Anne Hidalgo.

C'est dire que quoiqu'il en soit, la Primaire Populaire est d'ores et déjà une réussite en terme de participation populaire et cela peu importe l'issue du scrutin. D'ailleurs plusieurs élus de Gauche ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils soutiendront le nom qui sortira vainqueur du scrutin. A l'issue de la primaire, la désignation du vainqueur pourrait bien se traduire par un vrai bourbier pour les autres en terme de légitimité et donc d'impact électoral. A suivre.

Laurent Guillaumé