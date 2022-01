es « Chroniques Chalonnaises » sont une publication paraissant trois fois par an et éditée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon. Il y est donc question d’histoire locale.

Le dernier numéro (84) qui vient de paraître est entièrement consacré à l’histoire du quai Gambetta actuellement en cours de transformation.

Ces dernières « Chroniques » rappellent que l’emplacement du quai a été longtemps celui d’un port de transbordement existant avant la Révolution et aménagé par volonté municipale à partir de 1802. Ce grand port à gradins de près de 200 m de long a accueilli bateaux et marchandises jusqu’à ce que le chemin de fer de Paris à Lyon (1854) vienne bouleverser l’économie fluviale de Chalon. À partir de 1859 on voulut transformer le site en promenade avec arbres et kiosque à musique. Celui-ci fut remplacé en 1926 par le monument aux morts. Ce lieu est néanmoins resté un port jusqu’en 1951 date de sa transformation radicale.

Légende photo : le quai Gambetta sur une carte postale vers 1900.