PRESIDENTIELLE - Un politburo Saône et Loirien 100 % féminin pour soutenir Valérie Pécresse

Alors que 76 jours nous séparent désormais du 1er tour des élections présidentielles, les comités de soutiens se structurent et la Saône et Loire n'échappe pas aux règles. Ainsi, pour soutenir la candidature de Valérie Pécresse, cheffe de file du parti Les Républicains, c'est un triumivirat au féminin qui devrait prendre les commandes, articulé autour de Marie-Claude Jarrot, Marie Mercier et Josiane Corneloup. Côté Vice-Président du Comité de soutien des élus, le nom de Jean-Patrick Courtois est évoqué. Le maire de Mâcon a été sollicité afin d'apporter son soutien. Une petite particularité quand on connaît ses soutiens affichés à la Macronie sur la 1ere circonscription de Saône et Loire.

Sur le Chalonnais, le nom de Gilles Platret reste dans l'expectative. Le principal intéressé, Vice-Président du parti n'a toujours pas fait savoir ses intentions de soutien. Un paradoxe pour un certain nombre d'élus qui s'étonnent de la stratégie jouée par le maire de Chalon sur Saône et par ailleurs Président de la Fédération départementale alors que sa rencontre avec Valérie Pécresse avait été remise à plus tard... après avoir raté son train pour la capitale. Quoiqu'il en soit... les femmes ont décidé de prendre les choses en main en Saône et Loire. Une déclaration officielle de formalisation du Comité de soutien doit intervenir d'ici quelques jours après sans doute une validation parisienne. A noter par ailleurs qu'un comité de soutiens dans la sphère publique est également en cours de gestation.

Laurent Guillaumé