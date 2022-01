Hommage du Racing Club Chalonnais à Bruno Girard

Le rugby chalonnais une nouvelle fois dans la peine avec la disparition dimanche de Bruno Girard ancien joueur et fidèle dirigeant du Racing Club Chalonnais.

Bruno était tout d’abord l’incarnation même des valeurs du travail, récompensées par une vie professionnelle exemplaire. Sa formation, Bruno l’a acquise sur le terrain, dans l’entreprise. Ne pouvant entrer à l’annexe de la « Prof » (aujourd’hui lycée professionnel Julien de Balleure), Bruno choisit l’apprentissage de la chaudronnerie dans l’usine Ventec, puis un emploi dans l’usine Kodak, où il élargit ses connaissances dans le domaine de la chaudronnerie des plastiques.

Quelle belle revanche du sort lorsque quelques années plus tard, le Lycée Balleure fait appel à Bruno pour animer les premières sections de chaudronnerie des matières plastiques et apporter un complément de formation à ses professeurs de chaudronnerie. Bruno crée deux belles entreprises, qui le moment de la retraite venu, seront reprises par deux de ses salariés, rugbymans tango comme il se doit ; API par l’ancien talonneur Hervé Juillet (père de Julien) et la SICAP par Pierre Toti deuxième ou troisième ligne (l’oncle de Pierre-François).

Et tout naturellement, les valeurs humaines de Bruno ont pris toute leur place au service du rugby chalonnais. Fidèle aux valeurs du travail Bruno les porte dans la vie comme sur le terrain, combien de piliers disent encore aujourd’hui « J’aimais jouer avec Bruno derrière moi, en seconde ligne, car en mêlée il poussait fort ! ». Bruno un deuxième ligne de devoir qui ne triche pas ! Les valeurs du rugby sont celles de la vie !

Bruno, issu d’une famille nombreuse chalonnaise avait découvert comme son frère Jean, le rugby via les équipes jeunes du RCC. Sa carrière de joueur se prolongea au sein du club de Louhans ; mais l’âme tango de Bruno le ramènera au sein du RCC dans un engagement de longue durée au service de son club formateur. L’image du dirigeant bienveillant et généreux est gravée à jamais dans nos mémoires.

Mais son engagement pour le rugby est allé bien au-delà du seul rôle de dirigeant, et ses entreprises partenaires ont su accompagner le développement du RCC en offrant des doubles projets sportif et professionnel à de nombreux joueurs. Installé dans sa belle villa de Rully il apporta aussi son soutien au club voisin du RC Chagny. Il a présidé un temps l’Amicale des Anciens Tango puis La Boule d’Or Chalonnaise où il renforce l’esprit de convivialité cher aux rugbymen.

Si au rugby comme ailleurs, on oppose parfois les Anciens et les Modernes, Bruno, lui, était à la fois ancien et moderne, pour une seule juste cause : mettre ses valeurs humaines au service de ce à quoi il croyait, dont la force du rugby chalonnais. Et c’est ainsi que le RTC dès 2016 a eu le plaisir de pouvoir compter sur sa présence régulière, malgré son combat permanent contre cette maladie dont il aura maintes fois repoussé les assauts.

Merci Bruno !!!

Au nom de tous ceux qui ont apprécié ta bienveillance : un grand Merci à toi Bruno.

Le Rugby Tango Chalonnais, l’Amicale des Anciens Tangos, et toute la famille du rugby chalonnais expriment à ton épouse Marie Claire, à ta fille et tes petits-enfants sa grande compassion.

Un dernier hommage lui sera rendu lundi 31 janvier à 13h15 au crematorium de Crissey