Le "Maxi" de Mercurey fait peau neuve et devient un Bi1 de plus de 900 m2

8 mois de travaux pour un nouvel écrin qui aura fait "causer" dans le village ! A part quelques bricoles en terme d'aménagements, l'équipe agrandie pour ce nouvel accouchement et placée sous la direction de Cyril Richepain a le sourire sur les lèvres. L'occasion pour info-chalon.com de dresser un inventaire des nouvelles prestations proposées par le groupe Schiever. L'établissement reste ouvert aux heures habituelles du lundi au dimanche matin. Aucun changement de ce côté là ! Par contre à l'intérieur, c'est une vraie révolution qui est proposée aux clients et fidèles des lieux.

Un supermarché de proximité comme on apprécie particulièrement dès lors que vous habitez en seconde couronne de l'agglomération. "Côté surface de vente, elle a plus que doubler suite aux travaux entrepris par le Groupe Schiever depuis le mois de mai 2021, passant de 395m2 à 920m2" précise Cyril Richepain, dont l'équipe locale a été multipliée par deux avec désormais une quinzaine de collaborateurs.

Le groupe Schiever a porté une attention toute particulière sur une demande très locale à savoir le rayon traditionnel marée, ouvert tous les matins exclusivement avec un arrivage de poisson frais quotidien. A la tête du rayon, c'est Mélanie, figure du village bien connu tant par sa mère que par ses grands-parents. La réservation et la commande sont possibles pour tous les poissons et autres plateaux de fruits de mer.

Une offre de snacking, couplée à un espace de restauration rapide est en cours de finalisation. La clientèle disposera de mange-debout mais aussi de prises électriques ou encore d'une bibliothèque partagée pour un maximum de confort.

Le bio, le non alimentaire et, surtout, les produits frais sont aussi concernés : « ces choix, ainsi que le point chaud nouvellement proposé, permettent de faire tous ses achats de la semaine sans se déplacer sur Chalon et viennent enrichir l’offre commerciale globale de Mercurey. Cela participe à son attractivité », explique Cyril Richepain, le Directeur. Enfin, bi1 souhaite s’inscrire dans son terroir à travers une offre large de produits locaux et bourguignons, en particulier au rayon des vins. "Tous nos produits locaux sont issus d'un rayon de 50 kilomètres autour du magasin" rajoute Patrick DUC, responsable régional chez Schiever et qui assure la supervision de plus d'une vingtaine de magasins de l'enseigne. Une large part est faite aux producteurs de Mercurey avec une trentaine de références locales au prix domaine. Les fromages de chèvres sont issus des producteurs de l'agglomération.

Un service sans interruption

Une transition et une transformation que les mercuréens ont pu constater au fil des jours puisque, durant les huit mois du chantier, le magasin est resté totalement ouvert à sa clientèle. « Grâce à l’agrandissement du magasin sur ses quatre faces, de façon progressive, nous avons pu maintenir notre activité. Nous avons ainsi opéré étape par étape, pour minimiser l’impact des travaux et assurer notre service auprès de la population. Cela demande une organisation particulière, les équipes ainsi que les clients ont su s’adapter. »

Le Distributeur automatique de billets est toujours dans l'expectative. La direction de Schiever mais aussi la mairie de Mercurey se mobilisent afin que la réimplantation du distributeur se fasse dans les plus brefs délais. Pour le moment, la Banque Populaire qui est en charge du distributeur mercuréen joue la montre. Soulignons que cet outil demeure indispensable à bon nombre de Mercuréens et d'habitants de la vallée des Vaux.

En dehors d'un point noir autour du stationnement, et sur lequel des réflexions restent en cours, la réhabilitation du "Maxi" historique est vraiment une réussite !

Le Bi1 de Mercurey recrute encore... n'hésitez pas à frapper à la porte. L'établissement recherche notamment en CDI un vendeur/vendeuse. Merci d'adresser vos CV directement au magasin ou via Pôle Emploi.

Laurent Guillaumé