AVIS DE DECES - Madame Jeannine MICHELIN née LIMOGE

CHALON-SUR-SAÔNE, LA CHARMÉE



Ginette et Gérard Fargeot,

sa fille et son gendre ;

Laurence et Yannick,

Stéphanie, Nicolas et Patricia,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

la famille Limoge,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannine MICHELIN

née LIMOGE

survenu dans sa 95e année.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 31 janvier 2022 à 11h15 à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Madame Michelin repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy mercredi 26 et jeudi 27 janvier.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de la maison de retraite de Jully-lès-Buxy.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

André

et son fils chéri,

Guy