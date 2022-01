Opération roses jaunes : un chèque de 1308 € remis à l’EHPAD Terres de Diane par les quatre Lions clubs.

A l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, qui a eu lieu le 21 septembre, l'opération "Une rose jaune pour Alzheimer" a été lancée sur la région chalonnaise par les Lions Clubs de Chalon et de celui de Mercurey. L’objectif était de collecter des fonds pour améliorer la vie des malades et de leurs aidants.

André Genot, coordinateur local pour le Lions club chalonnais Cercle d’or a fait un bref rappel de la démarche engagée par les Lions Clubs : « Dans le cadre de la journée internationale pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer, les quatre clubs Lions du Chalonnais se sont mobilisés pendant quatre jours au mois de septembre, avec le soutien des villes de Chalon et de Chagny pour collecter des dons en échange de la remise d’une rose jaune. Cette action existait déjà au Lions Clubs par l’intermédiaire d’une association spécifique, Lions Alzheimer, représentée aujourd’hui par Marguerite Thura, notre déléguée pour le district, qui œuvre depuis longtemps pour cette cause.

Les quatre clubs ont souhaité d’un plein accord affecter la recette de cette action à deux organismes locaux qui œuvrent dans la lutte contre cette maladie, en plus d’une dotation pour la recherche qui a été remise à l’association Alzheimer :

- à l’Unité de Vie Alzheimer (UVA) de l’hôpital de Chagny, pour la participation au financement d’une nouvelle « borne Melo »….

- à l’EHPAD Terres de Diane pour une participation au financement d’un projet baptisé « En Sens Ma Vie » imaginé par le Docteur Bonaldi et son équipe, visant à développer des compétences essentielles au bien vivre en se reliant à soi et à l’autre grâce au toucher et au mouvement dansé. Mais je laisserai le soin aux spécialistes parmi nous de nous présenter plus concrètement ce dispositif.

Nous envisageons de conduire chaque année cette opération avec une démarche similaire en cherchant à en faire bénéficier les organismes locaux qui sont engagés dans cette lutte. J’invite donc Marguerite à remettre un chèque de 1 308 €. »

Les fonds ainsi récoltés ont permis à Marguerite Thura, déléguée pour le district Lions Alzheimer de remettre le chèque de 1308 € à Maïmouna Audard directrice de l’EHPAD Terres de Diane, une remise de chèque en présence de Florence Plissonnier, maire de Saint Rémy, d’Elise Bonaldi, médecin gériatre à l’EHPAD, des présidents ou représentants des Lions Clubs.

Dans son discours, Maïmouna Audard, directrice, a commencé par présenter l’équipe qui a mené le projet aux personnes présentes et le but de celui-ci : « Depuis janvier 2018, un projet novateur d’approche non médicamenteuse a été construit entre l’équipe de l’EHPAD du Bois de Menuse et deux intervenants, Théo-Morgan Gidon, danseur professionnel et Lucie Martineau, somatothérapeute. Au sein de l’EHPAD, ce projet a été porté et initié par le docteur Elise Bonaldi, gériatre et médecin référente de l’EHPAD, Lydie Bourrud, cadre de santé et Florian Jacquinot, psychologue …. ̏Reliance˝ est un processus dansé et touché d’éveil à la sensation, durant lequel ils accompagnent la libération du mouvement de vie par le toucher, le souffle, le son et la danse…Cette approche « En Sens Ma Vie » permet d’enrichir le lien entre le résident, les aidants familiaux, les équipes….Notre objectif aujourd’hui est d’essaimer ce projet novateur et humaniste à l’EHPAD Terres de Diane… »

Le projet « En Sens Ma Vie » - Se relier à soi et à l’autre grâce au toucher et au mouvement dansé est un projet innovant appelé ̏Reliance˝. Il a été expérimenté à la résidence de l’EHPAD du Bois de Menuse à Chalon. Il a été proposé aux résidents, aux aidants (familles et professionnels). Le montage de ce projet a représenté un coût de 45 000 € en grande partie financé par le conseil départemental via la conférence des financeurs, d’AG2R et de France Alzheimer.

L’expérience ayant eu de très bons résultats, le programme va être mis en place à l’EHPAD Terres de Diane à Saint Rémy. Les quatre Lions vont participer par ce chèque de 1308 € au financement de la mise en place de ce programme.

« Ce programme va permettre aux résidents très dépendants de pouvoir s’exprimer et de cultiver des liens sociaux, d’apprendre et de développer des compétences essentielles Au bien vivre, de lâcher prise, de se connecter avec soi et avec les autres, grâce à différents outils (les sons, la musique, la danse, le toucher) avec 3 objectifs principaux :

- pour les résidents, il s’agit de développer la confiance et la sécurité pour se détendre et vivre plus sereinement ;

- pour l’équipe de l’EHPAD, il s’agit de créer du lien dans les soins et d’intégrer les familles qui seraient en demande de participer plus à la vie de leurs parents ;

- pour les familles, il s’agit de se sentir plus à l’aise et plus utile dans l’institution pour continuer de vivre sa relation avec son proche en lien avec les autres familles et les professionnels soignants ». Explications données par le docteur Elise Bonaldi.

La remise du chèque s’est poursuivie par la projection vidéo d’une séance du projet « En Sens Ma Vie » réalisée à l’EHPAD du Bois de Menuse.

C.Cléaux