Ce soir, l'émission des Racines et des Ailes se pose en Bourgogne-Franche Comté

Et la Saône et Loire est particulièrement à l'honneur... avec Cluny, Brancion, Charolles. 21h10 sur France 3.

A la découverte des paysages de la Bourgogne et rencontres avec des personnes passionnées, qui mettent en valeur et protègent son patrimoine. Le voyage commence dans les airs, à bord d’un petit avion, en compagnie de Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques. Face aux paysages vus du ciel, il évoque la douceur de vivre bourguignonne. A terre, il supervise la restauration de la grande et superbe abbaye de Cluny. De son côté, Michel Jondot a fait appel à des détenus pour l’aider dans la rénovation de Brancion, un charmant village médiéval.