AVIS DE DECES - Monsieur Bruno GIRARD

RULLY, FONTAINES



Mme Marie-Claire Girard, son épouse ;

Ludivine et Antonio Sparta, sa fille et son gendre ;

Charlotte et Oscar, ses petits-enfants chéris ;

les familles Girard, Protheau, Bourgeon, Emont, Faudot et Bonnefoy

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno GIRARD

Ancien PDG de la Société SICAP

Ancien gérant de la Société API

survenu le dimanche 23 janvier 2022, à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 31 janvier 2022 à 13h15, en la salle de cérémonies du Crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le service hémato-oncologie, les ambulances YRLE, son ambulancière Anne, les infirmières de Fontaines, la pharmacie Saint-Hilaire de Fontaines et les docteurs Sylvain et Noëlle pour leur gentillesse et leur dévouement.

Bruno a rejoint son fils,

Rodolphe

décédé le 3 novembre 2008.