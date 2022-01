AVIS DE DECES - Madame Liliane VIONNET née DUVOIS

SAINT-MARCEL, BAUDRIÈRES, CHALON-SUR-SAÔNE



Alain et Renée,

son fils et sa belle-fille ;

Annie, sa belle-fille ;

Nadège et David, Arnaud, Marie, ses petits-enfants ;

Lisa, Jade, Océane,

ses arrière-petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane VIONNET

née DUVOIS

survenu le 23 janvier 2022,

à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 2 janvier 2022 à 14h30, en l'église de Baudrières,

suivies de son inhumation.

Liliane a rejoint son époux,

Elle repose a la chambre funéraire de Roc-Eclerc Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pierre

décédé en 1983

et son fils,

Claude

décédé en 2011.