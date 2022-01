GIVRY STARLETT CLUB - Des qualifications historiques pour le Championnat d'Europe en individuel

C'est une première dans l'Histoire du club avec trois qualifications en championnat individuel pour le Givry Starlett Club. Et une quatrième qualification vient s'ajouter !

Louwine GAUTHIER a décroché sa qualification en junior dans la catégorie Strutting. Pauline Perret s'impose à Boulogne sur Mer et termine première en senior adulte. Enfin, Elise Coulon s'installe à la 4e place et se retrouve de fait sélectionnée en qualité de remplaçante pour le Championnat d'Europe qui se jouera à Sélestat en avril prochain. Un résultat exceptionnel pour le Givry Startett Club et la coach Laura Perret. Cerise sur le gâteau, Timothé Guéchi, seul garçon de la bande du Givry Starlett Club a lui aussi décroché sa place pour le Championnat d'Europe en solo bâton cadet. Une première !