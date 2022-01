Face "à l'instrumentalisation de la laïcité par Gilles Platret", un Collectif s'organise et dénonce "l'électoralisme" du maire de Chalon sur Saône

APPEL POUR LA DÉFENSE DE LA LAICITÉ :

UN PRINCIPE RÉPUBLICAIN QUI NOUS RASSEMBLE



La laïcité est un principe républicain qui vise à organiser socialement la liberté de conscience dans le respect des convictions de chacun.

Depuis plusieurs années, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret et d’autres forces politiques locales ou nationales, instrumentalisent la laïcité à des fins électoralistes. Les valeurs de la République et le principe de laïcité doivent être un rempart contre tous les extrémismes politiques ou religieux. À l’heure où notre société est traversée par de profondes tensions politiques, religieuses ou ethniques, il est fondamental que les citoyennes et citoyens attachés aux valeurs républicaines (c’est-à-dire à cette volonté de vivre-ensemble dans le respect des libertés individuelles), aux principes universalistes et humanistes, mis en avant par la loi de 1905, dépassent les clivages et se rassemblent pour les défendre. Ce combat républicain doit passer par l’école, les corps intermédiaires, le milieu associatif, les politiques de proximité et s’ouvrir à tous les citoyens sans aucune distinction.

Nous, femmes et hommes, citoyennes et citoyens engagés dans la vie de nos cités, appelons à un sursaut républicain pour nous élever contre celles et ceux qui, à des fins de propagande, jouent sur les peurs en dénaturant la laïcité. Nous appelons également toutes les forces vives, attachées à la loi de 1905, aux principes universalistes, émancipateurs, fraternels de notre République à nous rejoindre et à construire ensemble une réponse aux replis identitaires et réactionnaires autour de trois grands axes :

Réaffirmer la primauté des valeurs républicaines et du principe de laïcité comme ciment de notre société face à toutes tentatives d’instrumentalisation d’où qu’elles viennent.

Soutenir l’école républicaine dans son action quotidienne pour l’éducation à la citoyenneté.

Affirmer et amplifier le rôle fondamental des structures associatives et des corps intermédiaires dans la construction d’une citoyenneté active pour tous.

Parce que la promesse d’égalité ne peut pas être qu’un discours et qu’elle s’ancre dans la diversité sociale, faisons vivre localement ce principe essentiel de la République.

Comment ?



En signant l’appel via l’adresse suivante : [email protected]

ou la pétition sur change.org intitulée « Pour une laïcité qui nous rassemble »

https://chng.it/BQkb99kpQr

Et en rejoignant le mouvement citoyen chalonnais pour une laïcité qui nous rassemble



Les 122 premiers signataires par ordre alphabétique, le 29 janvier 2022

Fatima Aarif

