Un centre de tests antigéniques réservé aux professionnels de santé

Cela fait une quinzaine de jours que le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a ouvert un centre de tests rapides antigéniques réservé uniquement au personnel et leurs familles dès 3 ans. Une initiative du laboratoire visant à simplifier les démarches et l'accès à un test de dépistage pour ceux qui travaillent à l'Hôpital. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis le jeudi 13 janvier 2021, le Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a ouvert un centre de tests antigéniques réservé uniquement aux professionnels de santé et leurs familles.

Situé dans la salle des cultes de l'Hôpital, ce centre de tests rapides est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

Comme nous l'indique Marie Devaux, la chargée de communication du CH, 8 agents de santé y sont affectés avec un roulement des équipes. Concrètement, au moins 2 personnes réalisent les prélevements et font les tests. Une troisième enregistre les données sur la plateforme SI-DEP*.

Le centre reçoit en moyenne 90 personnes par jour.

«Notre laboratoire fait des tests PCR et nous avons remarqué qu'il faisait face à une demande de plus en plus importante de tests de la part du personnel. Nous avons alors pris l'initiative d'ouvrir ce centre et d'obtenir des résultats en 15 minutes», nous explique Jérôme Coutet, chef du pôle médico-technique et vice-président de la CME du CH.

C'est Bernadette Vigneron, cadre du laboratoire, qui est à l'origine de cette initiative qui vise à rendre service au personnel, en simplifiant leur accès à un test et les démarches à effectuer.

Le centre de tests rapides antigéniques de l'Hôpital est réservé uniquement au personnel de l'Hôpital et les membres de leurs familles vivant sous le même toit dès 3 ans (avec justificatif) donc inutile de vous y rendre si vous ne travaillez pas à l'hôpital, on vous renverra vers le centre de dépistage du Chalonnais, ouvert depuis une semaine au 13 Rue de la Banque.

Comme le précise Jérôme Coutet, le centre sera ouvert «tant que la situation épidémique le permettra».

* Sigle pour Système d'Informations de DEPistage. Il s'agit d'une plateforme sécurisée où sont systématiquement enregistrés les résultats des laboratoires de tests Covid-19. Elle permet de s’assurer que tous les cas positifs sont bien pris en charge.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati