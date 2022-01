Décoration intérieure de l’agence, habillage des véhicules, marquage vitrine et documents de communication : Pixel Création relooke l’agence immobilière chalonnaise !

Aujourd’hui, toute l’équipe de Pixel Création remercie la Régie Renard pour la confiance accordée pour l’habillage des véhicules et la décoration intérieure de leur agence située au cœur du centre-ville chalonnais. À suivre : marquage vitrine et documents de communication !

La Régie Renard : un accompagnement de qualité dans vos projets immobiliers

La Régie Renard est à votre disposition pour vous proposer un accompagnement de qualité dans vos projets immobiliers.

À l’écoute du marché immobilier depuis plus de 40 ans, l’agence immobilière Régie Renard, située à Chalon-sur-Saône, vous propose ses services en matière de gestion immobilière. Idéalement située au cœur du centre-ville chalonnais, leur équipe d’experts revêt plusieurs casquettes :

— estimation de votre bien immobilier (villa, duplex, pavillon, maison de ville ou encore appartement),

— transaction (annonces, compromis de vente, achat et vente de biens),

— location et gérance,

— mais également syndic de copropriétés.

Immobilier neuf ou à rénover, commerces ou encore immeubles, en mandat exclusif ou non, nos professionnels de l’immobilier aux honoraires très compétitifs sont à votre disposition pour discuter de votre projet immobilier, de vos besoins et de vos envies immobilières.

Régie Renard

5, rue du Port Villiers

71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. : 03 85 90 93 70

Mail : [email protected]

Site Internet : https://www.regie-renard.fr/agence

Toute votre communication, vous renseigner : PIXEL CRÉATION

106, rue Principale

71530 CRISSEY

Tél. : 03 85 44 22 26 – 06 80 70 49 27

Site Internet : atelierpixel.com

Page Facebook : pixelcreation.atelier

Catalogue réalisations : atelierpixel.com/catalogue

Publi-rédactionnel

