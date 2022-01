AVIS DE DECES - Monsieur Daniel JONDEAU

CHALON-SUR-SAÔNE, AUTUN, MARNAY



Emmanuel et Cécile Jondeau,

Stéphanie Jondeau et Didier Rochey,

ses enfants et leurs conjoints ;

Thomas, Anna, Elise, Bastien, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel JONDEAU

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 3 février 2022, à 10h30, en l'église Saint-Paul.

Daniel a rejoint son épouse,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Colette

décédée en 2019.