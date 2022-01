Sophrologue et pas que ! Clémence Soyeux vient d’ouvrir son cabinet de sophrologie et d’Aide à la parentalité dans la Maison médicale, rue Simone Veil, à Chalon.

Inspirez le calme, expirez le stress… Redonnez un souffle positif à votre vie. Ces mots, qui figurent sur la carte de visite de Clémence Soyeux, expriment le cœur battant de la sophrologie : la respiration antistress. Rien de magique, c’est une mécanique qui se fait en douceur, comme ces mots, comme le patronyme et la voix de Clémence Soyeux. Et la voix d’un sophrologue a ses effets…

Comment en vient-on à devenir sophrologue ?

Clémence, 34 ans, n’hésite pas : « C’est avant tout un état d’esprit, j’ai toujours eu besoin de moments de paix. J’ai eu recours à la sophrologie, en tant que cliente, pour évacuer mon stress, quand il s’accumule. Et puis, je suis maman de 3 enfants, dont 2 préados très anxieux. À un moment, j’ai eu besoin d’un outil supplémentaire, qu’on pouvait faire à la maison : la sophrologie. Et mes enfants sont friands de ces séances ».

La sophrologie a été inventée en 1960 par un neuropsychiatre, le Pr Alphonso Caycedo. Elle vise à dominer les sensations douloureuses et les malaises psychiques par des techniques de relaxation analogues à l’hypnose. Détendre le corps, se reconnecter à ses sensations pour relâcher l’esprit et le régénérer. Son but est la recherche de l’harmonie entre corps et esprit.

Selon les mots de Clémence Soyeux, elle « permet de trouver en soi la force d’aller de l’avant, et de cesser de la chercher vers les autres. »

Se former… sans fin

C’est à l’École supérieure de sophrologie de Paris que Clémence a suivi une formation de 6 mois en distanciel. Plus elle explore cette voie, plus l’envie et le besoin de maitriser d’autres outils apparaissent. Elle se forme donc en parallèle à la cohérence cardiaque à Aix-en-Provence : « c’est une méthode de respiration contrôlée à laquelle chacun peut avoir recours dans la journée, dès que le niveau de stress est trop élevé. Elle a pour effet immédiat de ralentir le rythme cardiaque. On découvre vite qu’on a la capacité d’autoréguler son stress. C’est un moyen simple qu’on utilise tous les jours, en s’entrainant, et ça devient un mode de vie. »

Deuxième volet de son activité : l’aide à la parentalité : « c’est très complémentaire, tellement de parents se sentent seuls ou en épuisement parental » souligne la praticienne. La formation se fait à EFPP (e-faculté de psychologie et de psychanalyse) d’Aix-en-Provence – dont Boris Cyrulnik est membre du comité scientifique – avec le pédiatre Edwige Antier. « Cette formation m’a permis d’acquérir entre autres des connaissances sur le rapport des 1 000 jours (1) ».

« Et j’ai commencé une formation de psycho-praticienne à l’EFPP. Son but est la thérapie : aider à travailler sur la cause du mal-être ».

Comment se passe une séance ?

Lors de la première rencontre, le client prend le temps de s’exprimer, évoque ses difficultés : les situations bloquantes, leur impact sur le quotidien, ce qu’il souhaiterait réussir… Le praticien est dans l’écoute, pose des questions et aide son client à déterminer un objectif à travailler lors des séances successives.

La sophrologie suit un protocole précis. Elle débute par des exercices de respiration contrôlée dont l’objectif est de ralentir le rythme cardiaque et dénouer les tensions musculaires dont on n’a souvent pas conscience. Ralentir. Respirer. Le corps se calme un peu, la chaleur circule jusqu’aux extrémités.

Puis vient la phase statique : assis, les yeux clos, un plaid maintient la température du corps. Sur un fond de musique relaxante, la voix du praticien vous invite à relâcher chacune des parties de votre corps en les nommant. L’effet est double : en même temps que vous ramenez votre concentration sur la conscience du corps, que les dernières résistances physiques s’abaissent, peu à peu votre esprit se vide, les pensées se taisent. Vous atteignez un état appelé “pleine conscience”, comparable au moment précédant l’endormissement. Alors commence l’étape de la visualisation : la sophrologue vous guide, par une description, vers un lieu plaisant. Et l’esprit, débarrassé de ses résistances, se laisse emporter.

L’idée est qu’une fois entré dans l’état de sérénité, vous rétablissez l’équilibre de votre système nerveux.

Prolongement

Plusieurs séances sont nécessaires pour atteindre l’objectif fixé : « le protocole peut varier entre 8 à 10 séances. Une séance dure en moyenne une heure » précise la sophrologue.

Pour avancer de manière équilibrée et durable grâce à la sophrologie, il est important de s’entrainer pour ancrer les exercices, un peu comme une “gymnastique du cerveau”. À cette fin, Clémence confie, à l’issue de la 1re séance, une petite carte censée agir comme un rappel muet, une incitation libre à “faire ses gammes” chez soi. Et le praticien est là pour vous accompagner dans cette appropriation.

« En sophrologie, précise Clémence, on travaille sur un objectif, c’est une thérapie brève qui agit sur les symptômes. Elle emprunte au yoga et à l’hypnose. On intervient en complémentarité du médecin ou du psychologue. »

Et, bonne nouvelle, elle franchit peu à peu le seuil des institutions : crèches, écoles, hôpital. « C’est la nouvelle génération. Dans certaines écoles, on prend en compte les enfants à haut potentiel, hyperactifs ou stressés. On leur fait faire des mouvements de yoga, de l’initiation à la méditation… La sophrologie est efficace contre les troubles anxieux. D’ailleurs, j’aimerais développer mon activité avec les enfants, car je suis formée aux troubles neuro-développementaux et à l’utilisation du jeu éducatif en outil thérapeutique. »

Les enfants de Clémence, « friands des séances de sophrologie », en sont une belle promotion !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

(1) Les 1 000 jours de l’enfant (rapport remis par Boris Cyrulnik et publié par Olivier Veran) : https://www.efpp-e-learning.com/formation-aide-la-parentalite-pxl-16_134.html

« Le façonnement de l’enfant commence même avant sa conception ! » (B. Cyrulnik)

Les 1 000 premiers jours de l’enfant constituent une période essentielle pour le bon développement et la construction de l’enfant. Ils conditionnent la santé et le bien-être de l’individu tout au long de sa vie.

Clémence Soyeux Sophrologue

Mail : [email protected]

Tél. : 06 71 75 26 67

RV : Doctolib

Maison médicale – 20, rue Simone Veil – Chalon-sur-Saône

Prix d’une séance : entre 50 et 60 € (possibilité de prise en charge partielle selon la mutuelle)

