AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BERNARD née LOISY

CHALON-SUR-SAÔNE, CHARRECEY, DIJON



Jean-Paul, son époux ;

Fabienne et Bernard MARCEAU, Françoise et Christian BURDIN, Sylvie et Marc MAZOYER, Laurent BERNARD et Livia, ses enfants et leurs conjoints ;

Sébastien et Christelle, Caroline et Dominique, Clément et Emeline, Justine et Steve, Elise et Justin, Coline et Thibaud, Florian, Clara, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Pauline, Léa, Adèle, Léandre, Ernest, Léonore, Hippolyte, Rose, Auguste, Louison, Octave, Léon ; ses arrière-petits-enfants ;

Madame Mireille LAGOUTTE,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BERNARD

née LOISY

survenu le 29 janvier 2022, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendrei 4 février 2022 à 10 heures, en la salle de cérémonie Rolet, à

Chalon-sur-Saône.

La famille remercie l'EHPAD Akésis de Dracy-le-Fort, pour sa gentillesse et son dévouement.

Une urne sera à disposition pour des dons au profit de la maladie d'Alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.