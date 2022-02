En Saône et Loire, une intervention toute les 13 minutes pour les sapeurs pompiers en 2021

Julien Charles, préfet, André Accary, président du Conseil départemental et du SDIS 71, et Frédéric Pignaud, colonel, directeur du SDIS, ont fait ce lundi 31 janvier le bilan de l'activité du service en 2021, et rappelé les projections. Tous les chiffres 2021. À lire aussi, les plus grosses interventions en 2021.