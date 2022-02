Fermeture de classe à l'école des Charreaux : la mobilisation des parents d'élèves et habitants du quartier se poursuit

Ils étaient une trentaine à se réunir vendredi matin devant l'entrée de l'école des Charreaux pour protester contre la fermeture d'une classe de maternelle. Alors que parents d'élèves et habitants du quartier ont reçu le soutien du maire, la réunion du Conseil Départemental de l'Education Nationale qui devait entériner cette décision a été reportée. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme annoncé sur la page Facebook Contre la fermeture de classe aux Charreaux, une trentaine de personnes, aussi bien des parents d'élèves que des habitants du quartier dont une part non négligeable de retraités, était rassemblée devant l'entrée de l'école, ce vendredi 4 février à 8 heures 30.

Ils ont non seulement reçu le soutien de la conseillère départementale Amelle Deschamps, venue en qualité d'adjointe au maire en charge des affaires scolaires, mais aussi celui du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui était accompagné de Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs

D'après nos sources, l'édile aurait été contacté par Géraldine Pleskac.

Plus que des mots, c'est par un geste fort que le maire et ses élus ont montré leur franc soutien à la cause en signant eux aussi la pétition que les parents mobilisés ont également mis en ligne.

Dans un message posté sur sa page Facebook; le maire a dénoncé «la logique comptable simpliste des autorités académiques, visant à statuer des ouvertures et fermetures de classe en tenant compte d'une moyenne globale d'élèves par classe sur l'école, sans prendre en compte la difficulté de répartition pédagogique des élèves».

Celui-ci explique avoir écrit l'inspecteur d'Académie, taclant au passage «l'État (qui) ne joue pas le jeu et prétend fermer une classe alors qu’il y aurait, avec les perspectives démographiques du quartier, moyen de la maintenir».

Lancée le mercredi 2 février sur la plateforme change.org par Vanessa Dumonthier, une parent d'élève, la pétition en ligne a recueilli, pour l'heure, 342 signataires. Ce à quoi il faut ajouter les plus de 200 autres signatures obtenues par la pétition sur papier.

Ce rassemblement a eu lieu juste avant la réunion du Conseil Départemental de l'Education Nationale qui devait entériner la décision de fermeture de cette classe de maternelle.

Réunion qui a été finalement reportée au vendredi 11 février.

Loin de crier victoire, la mobilisation se poursuit avec une réunion prévue le lundi 7 février à 18 heures au City-Stade, Rue Proudhon.

«On est prêt à tout et on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on ai gain de cause!», lance notamment Julie Provillard, mère d'un petit garçon petite section et qui nous explique que son deuxième enfant fera sa rentrée en petite section, l'année prochaine.

Réunion où seront décidées les prochaines action et à laquelle participera notamment Cyrille Bernizet, secrétaire général de la CGT Éduc'Action de Saône-et-Loire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati