Profitez de votre samedi ensoleillé... dimanche sera pluvieux en Saône et Loire !

Un soleil qui devrait être présent tout au long de la journée, avec de très belles éclaircies et des températures relativement douces, avoisinant les 10°c. Un épisode de courte durée ce week-end puisque ce dimanche Météo France prévoit de belles averses. Rassurez-vous, le soleil revient en force pour au moins une bonne quinzaine de jours sur la Saône et Loire avec un temps sec et bien dégagé. Un passage annonciateur de temps printanier ? On l'espère tous après ces semaines de brouillards et de pluie...