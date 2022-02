Le MoDem 71 renouvelle ses instances départementales et se met en ordre de marche pour les échéances à venir.

Les adhérents du Mouvement Démocrate de Saône-et-Loire ont réélu pour deux ans, Vincent Chauvet, maire d'Autun, comme président départemental. Sarah Hassan a été élue vice-présidente et Stéphane Bierla secrétaire départemental.



Le Bureau du MoDem 71 est constitué de Jean-Marie Romani, Sébastien Dondé, Catherine Gabrelle (Maire de Royer), Jean-Pierre Gosset, Pierre Gillot et Ornella Perez.



Successeur de l'UDF, force historique du centrisme en France, pilier fondateur de la majorité présidentielle, le MoDem rassemble 42 députés à l'Assemblée nationale et est représenté par 5 membres au Gouvernement : Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires, Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Marc Fesneau, Ministre délégué aux Relations avec le Parlement et à la participation citoyenne, Sarah El Haïry, Secrétaire d'État à la Jeunesse et Nathalie Élimas, Secrétaire d'État à l'Éducation prioritaire, qui sont tous venus au moins une fois en Saône-et-Loire au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron.



Le MoDem 71 compte une centaine de cotisants et espère de nouveaux adhérents et de nouveaux élus à l'occasion des échéances présidentielles et législatives à venir pour lesquelles il est pleinement engagé au sein de la Majorité Présidentielle.

Vincent Chauvet



Maire d'Autun

Membre Renew Europe du Comité européen des régions

Président du MoDem 71