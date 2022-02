En février à l'Arrosoir...

LAURENT DEHORS TRIO : "MOUTONS" // VENDREDI 11 FÉVRIER > 21H

Laurent Dehors : saxophones ténor & soprano, clarinettes Bb, basse et contrebasse, guimbarde / Gabriel Gosse : guitare sept cordes, guitare acoustique, banjo / Franck Vaillant : batterie, batterie électronique et percussions

Ce trio vient de loin et il va loin. Il fonce comme un rapide et vos cheveux s’envolent, et puis il ralentit comme pour arrêter le temps. Vous écoutez “Too fast”, et vous voici délicieusement électrocutés, parcourus d’une euphorie diabolique et facétieuse. Vous écoutez “Solitude”, et vous entendez comme un concerto Ellingtonien soutenu par le bruitisme inspiré du mini big band de Franck Vaillant et Gabriel Gosse.

Héritage assumé et liberté à l’oeuvre, palette orchestrale et furie des sons, épaules de déménageur et infinie tendresse, vous descendrez de cet incroyable trio comme un voyageur harassé et heureux.

ANDY EMLER TRIO : "USEFUL REPORT" // SAMEDI 12 FEVRIER > 21H

Andy Emler : piano / Claude Tchamitchian : contrebasse / Eric Echampard : batterie

Voici 3 musiciens qui, depuis plus de vingt ans, ont développé la capacité de composer et d’improviser ensemble tout en se baladant au gré de multiples projets en grands orchestres tels que : un concerto pour trio et orchestre créé par l’Orchestre National de Lille, sous la direction de Jean-Claude Casadesus, de multiples pièces pour trio et ensemble d’harmonie et l’incontournable MegaOctet. Au fil des résidences et des albums, un langage musical original est né, loin des « clichés » du jazz, invitant au voyage au sein des multiples influences issues des musiques du XXe siècle. Leur plaisir de « musiquer » ensemble est visible et ce trio le partage allègrement.

Sortie du nouvel album en mars 2022

PIANO SOLO S2E5 - BENJAMIN MOUSSAY : "PROMONTOIRE" //

DIMANCHE 13 FEVRIER > 17H

Benjamin Moussay : piano

On le présente comme un sorcier des claviers, modeleur d’espaces, un pianiste imaginatif au jeu sensuel, claviériste protéiforme, « entre giboulées de piano onirique au bord d’un précipice et architectures électroniques intimes et spectrales ». Martial Solal dit aussi de lui qu’il « joue juste. Ni trop, ni trop peu. »

