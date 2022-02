Le comité de soutien chalonnais à la candidature d'Emmanuel Macron est lancé

Même si Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat à un second mandat, sur le terrain, ça se mobilise.

A Chalon-sur-Saône, le comité de soutien à Emmanuel Macron s'est élancé officiellement ce samedi. "Un comité de citoyen" au sein duquel figure quelques élus locaux à l'image des élus chalonnais, Alain Rousselot-Pailley ou Didier de Carli mais essentiellement des "citoyens issus de la société civile", engagés ou pas dans la vie publique.

La ligne affichée par les soutiens à Emmanuel Macron, "c'est le bilan qui plaide en sa faveur". Le Comité de soutien voit en lui celui "qui a permis la France de ne pas succomber au cours de ces derniers mois de crise sanitaire", évoquant "un président rassembleur et respecteux des droits".

Des actions vont être menées ici ou là, afin de sensibiliser les Chalonnais à "l'importance de voter" alors que le débat public tourne au vinaigre dans ce contexte électoral qui pourrait s'avérer bien complexe.

"Un contexte particulier"

A demi-mot, la notion de "contexte particulier à Chalon-sur-Saône" a été évoqué, faisant référence aux prises de paroles de "plus en plus d'extrême-droite de la part du maire de Chalon" a lancé Alain Rousselot-Pailley. "La candidature d'Emmanuel Macron est encore plus symbolique ici à Chalon-sur-Saône lorsqu'on prend en considération les propos réguliers du maire". Le Comité de soutien à Emmanuel Macron voit dans le Président sortant "un rempart contre l'extrême-droite qui pointe".

La défense des droits de chacun qui risque de soulever un certain nombre de crispations du côté des anti-pass ou des Français qui considèrent que trop d'atteintes aux libertés publiques ont été prononcées ces derniers mois.

Laurent Guillaumé