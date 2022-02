Des parents de résidents des Amaltides réagissent au non renouvellement, par le groupe ORPEA, du contrat de Vincent Dupin directeur de l’Ehpad de Châtenoy le Royal.

Communiqué

Nous ne cautionnons pas les traitements indignes envers les personnes âgées en Ehpad ni les méthodes et agissements du groupe ORPEA, mais il ne faut pas généraliser car certains établissements, comme celui de Châtenoy le Royal où la direction et les soignants sont aux petits soins pour les résidents et les respectent ne doivent pas être considérés de la même façon.

Thomas : « Mes grands-parents sont entrés à l’Ehpad de Chatenoy le Royal les Amaltides en mai dernier. Mamé était dans le service Alzheimer, je n'ai vu que douceur et attention de la part des soignants. Dady, atteint de la maladie de Parkinson, très dépendant, a traversé une période très difficile à la mort de ma grand-mère fin juin. Période difficile aussi pour l'équipe, des congés non remplacés et pas de directeur mais nous n'avons remarqué aucun dysfonctionnement majeur. Mon grand-père reçoit la visite quasi journalière de 2 auxiliaires de vie "privées". Le nouveau directeur, Monsieur Dupin est arrivé en Août 2021. L’Ehpad a été fermé mi-janvier au public (cas de covid), le directeur était sur le terrain, auprès des résidents et envoyait des mails d'infos aux familles tous les jours, photos à l'appui. Ma mère, et nous ses petits-enfants sommes déculpabilisés et soulagés, même si on entend parfois des mots blessants sur le fait de se débarrasser de nos aînés. Cessez de juger, on assume comme on peut et, oui, on a de la chance, surtout dady, de rencontrer dans cet Ehpad professionnalisme et bienveillance. »

M Jussiaux Gérard, fils de Mme Jussiaux Emillienne : « Je suis vraiment navré d'avoir appris le non renouvellement du contrat de M. Vincent Dupin. C'était vraiment un homme de cœur qui n'hésitait pas à mettre la main à la pâte aussi bien à la salle de restaurant qu'en chambre. Il passait toujours avec un mot gentil à chaque table saluer les résidents. Ma maman l'aimait beaucoup. Elle était très contente de tous les services. Elle était très satisfaite aussi au point de vue restauration et animations auxquelles elle participait beaucoup. A savoir qui viendra le remplacer en espérant que ce sera la même ambiance. Merci pour tout. N’hésitez pas à saluer M. Dupin si vous en avez la possibilité. »

Sylvie Bajor-Deruelle : « Les résidents adoraient M. Dupin. Il faisait le tour des chambres tous les jours pour prendre des nouvelles des résidents. Je l'ai vu sur le terrain équipé d'une blouse, manches retroussées pendant les épisodes covid. Les animations étaient maintenues, nous avions des nouvelles tous les jours par mail. Il nous a privatisé une salle dans la période de Noël car maman ne pouvait pas sortir, cela nous a permis de faire une réunion de famille. Il a proposé une chambre plus confortable et dans le milieu du rez-de-chaussée plus favorable au bien-être de maman. »

Martine Gassmann : «Je suis la tante de Sylvie Bajor, résidant en Polynésie Française, nous sommes venus, mon mari et moi, un mois en métropole pour être au plus près de ma sœur qui est hébergée depuis quelques mois dans cet EHPAD. Nous y sommes allés chaque jour, à des heures différentes. Nous avons toujours été accueillis avec bienveillance, écoute et professionnalisme par le Directeur qui a toujours répondu à toutes nos questions. Nous avons pu assister à certaines animations et déjeuner deux fois avec ma sœur dans une salle dédiée à l'accueil des familles. Nous avons pu constater la qualité de la prise en charge et la satisfaction de ma sœur tant en ce qui concerne les soins d'hygiène, que l'alimentation..... Si la réponse au scandale de la maltraitance consiste à licencier les directeurs efficaces, nous sommes vraiment très inquiets pour la suite. »

Marie, auxiliaire de vie, se rend régulièrement aux Amaltides en tant que visiteuse. Elle est aussi surprise de cette décision : « Durant 7 ans, j’ai travaillé en Ehpad, à Marseille, pour le groupe Korian et je n’ai jamais vu un directeur faire ce que M. Dupin a fait, c’est-à-dire des toilettes pour les patients. Je trouve que l’établissement est bien tenu. Le personnel semble être à l’aise. Cela prouve que c’était un directeur agréable et à l’écoute. »

Unanimement, nous pouvons dire que l’hygiène est globalement irréprochable, l’établissement est propre et bien entretenu, les résidents sont bien soignés et mangent bien. M. Dupin était toujours disponible pour répondre aux questions ou inquiétudes des familles