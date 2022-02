AVIS DE DECES - Monsieur Philippe COLIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Catherine Rey, sa sœur ;

Sébastien, Christophe, Delphine, Anthony et Marthe, Guillaume et Karine, ses neveux et nièces et ses petits-neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Philippe COLIN

survenu le 26 janvier 2022,

à l'âge 64 ans.

Ses obsèques civiles ont été célébrées dans l'intimité, le jeudi 3 février 2022, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie le personnel du service d'hématologie et d'oncologie du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.