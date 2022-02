Info-chalon.com publie régulièrement des coups de gueule, des coups de coeur... des expressions qui se doivent d'être dans le respect de chacun ni être dans l'insulte. Nous nous réservons le droit de publier ou pas vos publications. Pour nous contacter [email protected]

Sommes-nous devenus fous ?



France, pays des lumières, des valeurs et de la liberté… qu’es-tu devenue ?



On croirait l’introduction au coup de gueule d’un ancien ayant connu les anciens francs, les francs, les euros, les bitcoins puis le crédit social à la chinoise (a pas encore ça, bientôt !), il n’en est rien, je ne suis qu’un vieu trentenaire, ou jeune quarantenaire au choix, employé du privé qui ne reconnait plus ce pays qui l’a vu naitre.



Quel bordel,



On nous « amuse » depuis 2 ans avec une pandémie qui, statistiques à l’appui, n’a pas engendré de réelle SURmortalité par rapport aux années précédentes, on nous retire les libertés les plus fondamentales jamais acquises (liberté de circulation, d’opinion, de choix) par « décret d’urgence », on masque nos enfants dans les écoles et les cours de recréations 8 par jour (hors transports) engendrant un taux de dépressions et de suicides inédit. On génère un appauvrissement des plus rapides et violent jamais vu (hormis pour les 1% les plus riches blablabla), et pendant ce temps-là ?



Nos gouvernants et représentants ont endetté la France de 700 MILLIARDS de PLUS qu’avant le quinquennat de la honte, ils organisent des diners mondains, ils « oublient » de se présenter a un vote ou l’on va exclure de toute vie sociale 10 à 20% de la population en votant un pass sanitaire, vaccinal, politique.



Les restaurateurs et professions de loisirs sont étranglés par la désertion de lieux ostracisant une partie de la population, (qui va au restaurant avec son groupe d’amis aujourd’hui ? qui va boire un coup dans un bar alors qu’un ou deux de ses amis ne sont pas vaccinés ? et bien non ! on se retrouve dans le domaine privé) pour quel bénéfice ? 70 à 90% de la population est vaccinée et on a jamais connu autant de cas positif.



Les hôpitaux sont saturés par les manques de moyens constant, les fermetures de lits, les mise à pied de personnels soignants refusant une injection. Et quoi ?



Qu’est devenu ce pays si cher à nos yeux où l’on pouvait rire, débattre, s’engueuler, râler, jouer jusqu’au milieu de la nuit en comité restreint ou non, sans masque, sans langue de bois, sans bagarres avec un verre de vin, de bière ou de soda ?



En tant que citoyen de ce beau pays, je veux voir un stop net & franc de cette gestion épidémique catastrophique par les bidochons, un moratoire citoyen sur les dépenses publiques, une transparence totale des politiques, la pénalisation réelle et sévère de la corruption et de la trahison, la création d’un comité et d’un tribunal citoyen ayant autorité sur le politique.



Un politique doit être exemplaire, ou chômeur, pas de ½ mesure.



Ce coup de gueule est bien utopique… je retourne mettre mon réveil à 5 :40 pour mes 70% de prélèvements obligatoires…



Un citoyen en colère.