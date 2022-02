Un Chien-loup de Saarloos se promène... ne paniquez pas !

"Si vous le trouvez n'essayez pas de l’attraper, pousser le a entrer dans un endroit clos, fermez et appelez moi de suite. Shiva a été apperçu ce matin (7 février) a Melay vers une usine proche de la Loire

Je viens d'adopter ce Saarloos, il ne connais pas la région et ne me connait pas non plus, il est extrêmement fuyant au contact des étrangers. Si vous l’apercevez près de chez vous ou même dans votre jardin s'il vous plait fermez tout pour qu'il ne puisse pas sortir et appelez moi au 06 13 71 66 66

Si dans vos contact vous avez des éleveurs de bétails dans vos contact dites leur qu'il n'est pas méchant c'est un jeune chien apeuré qui va chercher a se nourrir pour survivre et il est certainement a la recherche des ces anciens proprio.

Je le répète il ne faut pas essayer de l'appeler ou de l'attraper, vous n'y arriverez pas, le mieux c'est de l'enfermer sur un terrain clos et de m'appeler tout de suite

Si vous passez dans les alentours gardez l'oeil ouvert je vous en supplie j'ai besoin de vous".