En raison des travaux, la bibliothèque jeunesse est fermée mais reste accessible..

En raison de travaux dans les espaces de vie, la bibliothèque jeunesse est fermée aux publics du mardi 8 au samedi 19 février mais il est possible de réserver et d'emprunter.

Je fais ma sélection : Choisissez vos livres via le catalogue http://www.bm-chalon.fr

Je réserve : Par téléphone : 03 85 90 52 50 ou par mail : [email protected]

Je retire mes livres : Du mardi au samedi sur rendez-vous de 14h à 18h