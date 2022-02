Les Marcheurs étaient sur le marché du dimanche pour une opération de tractage

Depuis ce week-end, sur le marché du dimanche, une quinzaine de militants de la République en marche ont entamé une opération de tractage avec leurs flyers «avec vous», alors que le président n'a toujours pas officialisé sa candidature. Plus de détails avec Info Chalon.

«avec vous», c'est le slogan qui figurait en bonne place sur les tracts qu'une quinzaine de membres du Comité de soutien Chalonnais pour la réélection d'Emmanuel Macron et qui fait écho à cette démarche consacrée exclusivement à l'écoute des Chalonnaises et Chalonnais croisés sur le marché dominical.

À leurs côtés, un habitué de la démarche, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain, mais aussi Louis Margueritte, directeur de cabinet adjoint à la fois du ministre de l'Économie Bruno Le Maire et de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme et des petites et moyennes entreprises (PME).

L'occasion pour les deux hommes politiques de répondre précisément aux questions notamment économiques, et relatives au pouvoir d'achat, à l'emploi et à la relance.

«Notre démarche, c'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens. La politique ne se joue pas sur l'estrade des meetings mais tous les jours dans la vie de chacun. Faire campagne « avec vous », avec nos concitoyens, c’est faire entendre leur voix!», nous explique Samuel Château, 19 ans, un des membres du Comité de soutien Chalonnais pour la réélection d'Emmanuel Macron.

Si le président de la République ne s'est pas encore déclaré candidat à sa réélection, les macronistes locaux, eux, se mobilisent déjà.

Le slogan «avec vous», c'est surtout et avant tout un audacieux coup de com' préparé dans le plus grand secret par LREM.

Premier acte de la campagne d'un président-candidat qui laisse peu de doute sur ses intentions de rejouer la partition de 2017.

En attendant, les marcheurs du Chalonnais partis à la rencontre de la population ce dimanche, écoutant leurs souhaits et leurs attentes, font comme si c'était déjà acté.

Ils n'étaient cependant pas les seuls à tracter sur le marché. En effet des militants défendants les candidatures de Valérie Pecresse et Éric Zemmour étaient aussi présents.

Preuve s'il en faut qu'à Chalon-sur-Saône aussi, la campagne présidentielle est vraiment lancée!

(Crédits photos : Comité de soutien Chalonnais pour la réélection d'Emmanuel Macron)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati