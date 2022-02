4 voitures radar banalisées privées en action à partir du mardi 15 février en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire



Comme indiqué en début d’année, les contrôles assurés par des véhicules-radar débuteront à compter du 15 février 2022 dans le département de la Saône-et-Loire.

Ces contrôles externalisés poursuivent deux objectifs :

permettre un contrôle plus fin des itinéraires les plus accidentogènes ;

permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mener d’autres types de contrôles sur les routes (alcool et produits stupéfiants par exemple) et des contrôles avec interception. La mise en circulation de ces véhicules ne signifie donc pas l’arrêt des contrôles ponctuels et aléatoires des policiers et des gendarmes mais vient en complément.

Les trajets réalisés par les véhicules radars et les plages horaires de contrôle ont été fixés par les services de l'État, en fonction des critères d'accidentalité locale.

En Bourgogne-Franche-Comté, 23 voitures-radar seront à la disposition des opérateurs privés de conduite externalisée, dont 4 seront stationnées en Saône-et-Loire.

Lorsque la voiture-radar circule, son conducteur ignore tout de l'activité de constatation des excès de vitesse, totalement autonome. Il en va de même pour l'entreprise titulaire du marché, qui ne peut ni accéder aux clichés de verbalisation, ni connaître le nombre d'infractions constatées par le biais des véhicules dont elle a la charge durant leur activité opérationnelle. La rémunération des entreprises prestataires est donc indépendante du nombre d’infractions constatées.

Pour mémoire, la Saône-et-Loire est un des départements les plus affectés par la mortalité routière. Le bilan du mois de janvier est mauvais ; en effet, 38 accidents ont été comptabilisés (+26 % par rapport à 2021) causant 7 décès (+250%) et 43 blessés (+40%).