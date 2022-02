Georges Debrosse en charge de la succession de la Boule d’Or Chalonnaise

Un vote à l’unanimité !

Suite à la disparition de leur président charismatique Bruno Girard, les 10 membres du bureau de l’association chalonnaise ‘La Boule D’or Chalonnaise ‘ se sont rendus à 14 heures au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône pour assurer la fiabilité de ce club de boules lyonnaises.

Une séance ouverte par Daniel Diry, Secretaire du club, qui a procédé à la lecture de l’ordre du jour et qui a commencé par demander une minute de silence en hommage à leur président et ami décédé.

S’en suivait la succession à la tête du club: Georges Debrosse, Vice-président, a été désigné pour assumer les fonctions de Président de la Boule d’Or Chalonnaise jusqu’à l’Assemblée Générale du 23 septembre.

Discours de Georges Debrosse : « Bonjour à tous ! Comme vous le savez, suite au décès de Bruno Girard, notre ami et Président, j’ai la lourde charge en tant que Vice-président de le remplacer et de diriger désormais les Assemblées Générales jusqu’au mois de septembre 2022 voire plus. Je tiens à vous informer que je continuerai l’héritage que nous a laissé Bruno dont les valeurs s’inscrivent dans le partage, l’amitié et le respect des uns et des autres au sein du club. Aussi, je vous demande à tous de faire corps et de donner la meilleure image du club afin de lui faire honneur. Dans un souci de pérennité et dans le respect des fondations que Bruno a établi pour notre club dont la vitrine rayonne au niveau local, départemental, régional et international, je demande le soutien de tous les membres du bureau pour mener à bien cette succession qui m’incombe. Comme vous le savez, l’Assemblée Générale qui sera prévue au mois de septembre 2022 devra déterminer la nomination d’un nouveau Président pour septembre 2024. Je suis donc prêt à assumer la présidence du club jusqu’ en 2024 ! Par contre, si parmi les membres du bureau une personne voudrait accéder à la présidence en 2024 ou avant, merci de bien vouloir vous désigner avant l’Assemblée Générale de septembre 2022 pour qu’un vote soit réalisé. Comme vous le savez, Bruno a tout fait pour l’union entre les adhérents du club de la Boule d’Or Chalonnaise ! Aussi, je m’inscris tout à fait dans ces valeurs et je vous renouvelle ma demande de soutien à vous tous afin de mener à bien cette nouvelle mission qui m’est confiée au sein du club. Je vous remercie !!!! ».

Les membres du bureau ont ensuite procédé aux votes : A l’unanimité Georges Debrosse a été nommé président !

2 autres résolutions étaient votées : Le changement de nom du Clos Papillot pour devenir le Clos Bruno Girard, voté à l’unanimité et qui sera soumis à l’approbation des services de la Mairie. Enfin le maintien au poste de Président du club de Georges Debrosse jusqu’en 2024 date de changement du bureau si aucun volontaire se manifeste pour prendre les rênes du club (vote à 10 voix pour et une contre).

S’en suivait également une lecture par un des membres du club, d’un courrier qui sera envoyé très prochainement à la Mairie de Chalon-sur-Saône…

La séance se terminait enfin par des compositions d’équipe pour les nombreux tournois à venir et le pot de l’amitié offert par le nouveau Président.

J.P.B , photographies Hugo.