Selon le RN, «le bourreau d’Alstom est de retour sur les lieux de son crime»

Communiqué du Rassemblement National Bourgogne-Franche-Comté du 9 février 2022 :

7 ans après sa venue le 28 mai 2015, Emmanuel Macron est de retour, ce jeudi, sur les lieux de son crime industriel, de cette trahison d’Etat, commis chez Alstom à Belfort. Il faut se rappeler des promesses de l’ancien conseiller économique de François Hollande puis ministre de l’économie aux salariés d’Alstom autour d’une opération à près de 13 milliards d’euros : zéro suppression d’emplois, 1.000 créations de postes.

7 ans plus tard, General Electric est au bord de la faillite, les emplois promis ne sont jamais arrivés, 800 à 500 suppressions de postes ont été annoncés dans les turbines à gaz, 200 dans le nucléaire et 750 pour la filière renouvelable. Sur l’ensemble du périmètre d’Alstom, 4.000 emplois industriels ont été détruits dont 1.000 à Belfort. Quant aux milliards d’euros, ils se sont envolés : 6 milliards de dividendes entre 2014 et 2017, 105 millions pour les cabinets de conseil et 30 millions pour 22 dirigeants d’Alstom.

A quelques semaines de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron vient à Belfort pour faire oublier ce carnage social et industriel dont il est l’un des principaux responsables afin de racheter une partie de la filière énergie de GE. S’il est impératif que la filière nucléaire repasse sous pavillon français, le reste de l’ancienne filière d’Alstom reste aux mains d’une entreprise en faillite qui a supprimé près de 150.000 emplois dans le monde en 7 ans.

« Pendant 7 ans avec Macron aux manettes, la France n’a pas eu de politique énergétique. Le résultat : destructions d’emplois à Belfort, fermeture de Fessenheim, soutien massif aux fausses énergies vertes comme l’éolien et le gaz avec comme effets pour les Français des prix records de l’énergie et de l’essence. Il faut mettre fin à ce régime de collusion de l’Etat macroniste avec les intérêts financiers. Avec Marine le Pen, nous aurons une vraie politique de protection de notre industrie et de réindustrialisation au profit de l’emploi et du pouvoir d’achat des Français. »

Julien Odoul, Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté

Porte-parole du Rassemblement National