CHÂTEAU NOIROT CUIRS ET FOURRURES : un savoir-faire animé par la passion et la volonté de rendre le luxe accessible à tous, depuis 4 générations

Née dans les années 1920, la maison CHÂTEAU NOIROT s’impose comme un créateur spécialisé dans le cuir et la fourrure depuis maintenant quatre générations.

Fruit d’une longue tradition, l’entreprise travaille encore aujourd’hui, en famille. Nous tirons notre force de notre histoire que nous aimons partager.



Léon et Antoinette Noirot les fondateurs et arrières grands-parents de Joris Château (en photo plus bas dans le reportage)

Passionné par le goût du bel ouvrage et doté d’un savoir exceptionnel transmis de génération en génération, CHÂTEAU NOIROT allie savoir-faire et tradition, s’imposant comme l’un des derniers acteurs français capable de travailler le cuir, et de proposer l’excellence qui fait sa réputation.



L’équipe Château Noirot (De gauche à droite, en haut à gauche Lucie, Patricia, Rachel en noir, Joris, Isabelle et Clément)

Réputé pour la qualité irréprochable de nos produits, nous avons toujours privilégié la singularité de nos pièces à la production de masse. Nos créations se veulent uniques et originales, nous suivons les tendances en y apportant notre identité, cette « patte » qui nous caractérise depuis nos débuts.

Nous renouvelons nos collections deux fois par an, des intemporels aux pièces plus audacieuses, du perfecto en cuir à la veste en fourrure, CHÂTEAU NOIROT sait répondre à tous les désirs et agrémenter vos tenues d’accessoires uniques : gants, toques, chapeaux ou encore ceintures, nous travaillons les détails.

Nous vivons nos produits, nous les travaillons avec passion et souhaitons transmettre notre état d’esprit, notre vision du « beau » aussi. Nous faisons rimer qualité, singularité et accessibilité et avons à cœur de rendre le luxe accessible à tout un chacun, changer les mentalités et faire rêver.

Nous ne vendons pas nos produits à tout prix et à tous les prix, nous avons pour seule ambition, le plaisir de nos clients, leur « merci » en sortant de la boutique est notre récompense.

Plus qu’un simple achat, nous vendons à nos clients une prestation globale, nous avons pour maîtres mots l’écoute et le conseil. Nous prenons le temps de communiquer notre passion, de valoriser nos produits, de comprendre l’identité de nos clients afin de proposer, en toute modestie et avec le sourire, le bon produit à la bonne personne.

Au-delà de la vente du produit et du conseil, nous offrons à nos clients la proximité d’un suivi de qualité prenant en charge les retouches, la transformation mais aussi les actes de réparation, et de nettoyage.

Nous nous différencions par notre singularité : celle d’une maison familiale qui allie la technicité et l’exception d’un savoir-faire historique à la chaleur humaine qui se dégage de sa boutique.

CHÂTEAU NOIROT, une famille, une expertise, une passion.

8 place du Monument - 71270 Pierre de Bresse - 03 85 76 22 49



[email protected]



www.chateau-noirot.com

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h (Fermé le mardi et le dimanche)



Publi-information Catherine Julien

06 46 56 34 25