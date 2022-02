La première ferme solaire sur le Grand Chalon a été officiellement inaugurée

LUXEL, filiale d’EDF Renouvelables a inauguré ce mardi la centrale solaire SaôneOr en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Alain Gaudray, Maire de Fragnes - La Loyère , M. Couderc, Directeur France EDF Renouvelables et Etienne Thomassin, Directeur études et développement de LUXEL, ainsi que de nombreux élus et acteurs locaux. La production annuelle totale attendue permettra de couvrir entièrement les besoins en électricité de l'équivalent de la consommation annuelle de 2000 foyers (hors chauffage).

Pendant les phases de conception et de chantier, LUXEL a fait appel à des entreprises locales pour les travaux préparatoires comme le terrassement et la mise en place de clôtures.

La maintenance des 10 000 panneaux solaires sera assurée pendant une trentaine d’années par des équipes basées à proximité immédiate du site, sur la commune de Chalon-sur-Saône. Lancés en septembre 202à, le site est entré en fonction depuis le mois de novembre dernier mais le contexte sanitaire empêchait toute inauguration officielle. C'est désormais chose faite !

Etienne Thomassin, Directeur chez Luxel, a tenu à saluer les entreprises Colas, Eiffage et Chapet pour leurs interventions respectives, et le respect des délais d'intervention, malgré toutes les contraintes du moment.

Une installation qui fait valeur de symbole dans un contexte électoral des présidentielles qui pose la question de l'indépendance nationale sur les questions énergétiques et surtout de la production d'énergie dite renouvelable, "alors que les deux-tiers de notre consommation est d'origine fossile, le travail ne fait que commencer" ont rappelé les représentants de Luxel et EDF.

Rémy Combernoux, Directeur Territorial EDF est revenu sur l'importance de l'action jouée par les collectivités locales dans le pilotage de ce genre de projets, saluant l'action du Grand Chalon aux côtés du producteur d'énergie tout en évoquant un certain nombre de projets sur les rails à Chagny, Sennecey le Grand, Châtenoy le Royal ou encore sur l'aérodrome de Saint-Yan.

"On ne peut faire que mieux"

Sébastien Martin a rappelé l'importance de l'enjeu "de la décarbonation de la production énergétique" qui va de pair "avec la réindustrialisation du pays". Deux volontés stratégiques qui sont étroitement liées dans leurs développements. "On n'a pas le choix" insiste le Président de l'intercommunalité, "on aura besoin du complément des énergies renouvelables, c'est juste mathématique, si on veut redevenir une puissance industrielle. Si on veut doubler la part de l'industrie, il faut prendre en considération la production énergétique qui sera nécessaire. Les enjeux sont étroitement liés".

Laurent Guillaumé