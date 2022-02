"Au pensionnat des toujours jeunes" soirée théâtre à la salle Saint Hilaire de Fontaines le samedi 19 Février 2022 à 20h00.

A la veille de l’ouverture d’une nouvelle souscription de la Fondation du Patrimoine pour aider au financement de la tranche 2022 de la restauration de l’église Saint-Just, l’association « Les Amis de l’église Saint-Just de Fontaines en Saône-et-Loire » organise une soirée théâtrale dont les bénéfices seront reversés au compte de la nouvelle souscription.

La pièce de théâtre : « Au pensionnat des toujours jeunes » de Jérôme Dubois.

Quatre octogénaires et vieilles filles sont locataires d'une grande maison qu'elles ne voudraient quitter pour rien au monde. Sauf que... leurs propriétaires ont décidé de la vendre...

L’auteur, Jérôme Dubois : « Vers l’âge de 14 ans et plutôt par curiosité, j’ai fait mes premiers pas sur les planches dans la troupe amateur de mon village très joliment appelé ̏Le Miroir˝ en Bourgogne. J’y ai vite pris goût, je vous avoue, comme une révélation, une raison de vivre, un sacerdoce. Y en a c’était le ballon, d’autres les filles, et bien moi c’était le théâtre, c’est comme ça… J’ai grandi avec cette troupe au rythme des pièces d’Art et Comédie jusqu’au jour où, frappé d’une illumination, peut-être, j’ai écrit une première pièce « Des parisiens… et des poules ! »… pour ne plus pouvoir m’arrêter. J’ai encore tellement de choses à raconter, tellement de coups de théâtre à peaufiner qu’il me faudra au moins deux vies pour vous les faire partager et c’est bien là le drame pour un auteur de comédie ! »

La troupe de théâtre de St-Rémy existe sous le nom de : " Les Zygorémois " depuis 2010. Elle est présidée par Patrick Chalumeau. Cette année, l'association compte environ une cinquantaine d'adhérents répartis sur 6 ateliers (1 atelier les mardis et jeudis soir pour les adultes et 4 ateliers les mercredis pour les primaires, collégiens et lycéens), 2 animateurs et 1 autre qui intervient en plus lorsqu'il est proposé des dimanches d'improvisation. L’association a pour vocation de proposer du théâtre pour tous, avec un spectacle en fin de saison. Les groupes adultes présentent aussi leurs pièces ou sketches pour des associations dans le besoin.

Entrée : 8 € et Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie à l’entrée ou réservation possible à l’office du tourisme du Grand Chalon, 03 85 48 37 97 ou sur www.achalon.com/reserver

Site internet : https://lesamisde-stjustfontaines.jimdofree.com/

Respect des consignes sanitaires, passe vaccinal et masque obligatoires.

C.Cléaux