« Tonton Seb » est désormais sur le marché de Châtenoy le Royal

Un petit « marché » du mercredi sur la place du même nom et qui perpétue une tradition commerciale à Châtenoy le Royal. Certes ce n’est plus l’époque ou le Marché prenait la place entière voir plus, mais il est toujours là avec ses commerçants ambulants qui proposent de l’excellent miel local, des légumes et fruits, de la viande chevaline, des fromages ou encore la possibilité d’affuter sa coutellerie ou ses ciseaux sans oublier le sourire d’une créatrice de chapeaux. Un ensemble de commerces sympathiques auxquels s’ajoutent des forains vendant de nombreuses diversités.

Une nouveauté sur la place du Marché

Depuis ce dernier mercredi est venu se joindre une nouveauté. Un stand facilement reconnaissable par l’originalité de son signe commerciale « Chez Tonton Seb », mais aussi par les odeurs alléchantes que peut dégager une rôtissoire ou un plat du jour en train de mijoter.

Un couple est là pour vous accueillir, Séverine et Sébastien il se nomme. Ils viennent de Romenay pour ce Marché afin de proposer des plats cuisinés ( mercredi dernier il s’agissait d’un boeuf carottes) mais aussi des poulets rôtis ou encore des rôtis cuits, des souris d’agneau ou autres jarrets avec des accompagnements. Avec parfois un petit air de plats aux saveurs réunionnaises, puisque « Seb » est originaire de l’île au parfum de vanille. Tout est préparé et cuisiné par Sebastien et Séverine, deux professionnels du secteur culinaire, le tout dans une fourchette de prix qui va de 10 à 13 € en moyenne.

« Chez Tonton Seb » est également présent aux marchés de : Buxy le jeudi; Sennecey le Grand le vendredi; Fleury en Beaujolais le samedi et Uchizy le dimanche. Et quasiment tous les soirs c’est le Food Truck de Séverine et Sébastien qui est en place dans différentes communes de Bresse.

Pour contacter et commander il suffit de téléphoner à « Tonton Seb » au 06 27 55 22 71.

JC Reynaud