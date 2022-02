Et parmi eux de nombreux élus de la ville de Chalon sur Saône et de l'agglomération chalonnaise.

Communiqué de lancement du Comité de soutien « la Saône et Loire avec Valérie Pécresse »

Les membres du Comité départemental de soutien à Valérie Pécresse pour la Saône et Loire se sont réunis ce jeudi matin autour de ses co présidents les parlementaires Josiane Corneloup, Marie Mercier, Arnaud Danjean et Fabien Genet et de ses vice-présidents les anciens parlementaires Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon, Jean-Paul Emorine, sénateur honoraire et René Beaumont.



Cette structure « la Saône et Loire avec Valérie Pécresse » sera co animée par Arnaud Durix, secrétaire départemental de la Fédération Les Républicains 71, et Marie-Claude Jarrot, Maire de Montceau les Mines, par ailleurs porte-parole et référente départementale.

C’est Marie-Jeanne Philippe, rectrice, qui aura la responsabilité d’en animer la partie « société civile ».

Ce comité a vocation à s’étoffer pour répondre aux nombreuses sollicitations de conseillers régionaux, départementaux ou municipaux, d’anciens élus mais aussi de représentants des forces vives qui animent notre département.



Il s’agira, à travers l’ensemble des acteurs de ce comité, de poursuivre avec dynamisme, le maillage le plus complet de notre territoire, par le biais de la Fédération 71 des LR, de ses comités de circonscription et, au-delà, de l’implication de toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette démarche et qui sont naturellement les bienvenu(e)s.



Marie-Claude Jarrot, porte-parole, co-animateur et référente départementale

Arnaud Durix, secrétaire départemental LR 71, co-animateur

Marie-Jeanne Philippe, présidente du Comité « société civile »

Arnaud Danjean, Député européen, co-président

Josiane Corneloup, députée, co-présidente,

Marie Mercier, sénatrice, co-présidente

Fabien Genet, sénateur, co-président,

René Beaumont, ancien sénateur, vice-président

Jean-Patrick Courtois, ancien sénateur et Maire de Mâcon, vice-président

Jean-Paul Emorine, sénateur honoraire, vice-président

Sont déjà également membres du comité



Sébastien Martin, Premier vice-président du Conseil départemental

Claude Cannet, vice-présidente Conseil départemental

Mathilde Chalumeau, vice-présidente du Conseil départemental,

Anthony Vadot, vice-président Conseil départemental

Pierre Berthier, vice-président du Conseil départemental,

Dominique Lanoiselet, conseillère départementale,

Marie-France Mauny, conseillère départementale,

Cécile Martelin, conseillère départementale,

Carole Chenuet, conseillère départementale,

Aline Gruet, conseillère départementale,

Marie-Thérèse Frizot, conseillère départementale,

Françoise Vaillant, conseillère départementale

Nathalie Damy, conseillère départementale,

Sébastien Jacquard, conseiller départemental,

Jean-François Cognard, conseiller départemental,

Vincent Bergeret, conseiller départemental,

Lionel Duparay, conseiller départemental,

Patrick Desroches, conseiller départemental,

Hervé Dumaine, premier-adjoint au Maire de Chalon sur Saône,

Philippe Finas, adjoint au Maire de Chalon sur Saône

Jean-Michel Morandière, adjoint au Maire de Chalon sur Saône,

Dominique Rougeron, conseillère municipale Chalon sur Saône

Monique Brédoire, conseillère municipale Chalon sur Saône

Isabel Paulo, conseillère municipale Chalon sur Saône

Serge Rosinoff, conseiller municipal Chalon sur Saône,

Joël Lefèvre, ancien adjoint au Maire de Chalon sur Saône,

Stéphane Huet, maire de Chatenay,

Jean-François Soulard, maire de Saint Christophe en Brionnais,

Roger Burtin, maire de Mary



Paul Thébault, trésorier départemental Fédération LR 71

Charles Landre, délégué 3ème circonscription LR 71

Jean-Philippe Belville, délégué 1ère circonscription LR 71



Sont également membres pour la société civile,



Jean-François Chanoit,

Rénée Thiais,

Christian Robin,

Georgette Bataillard,

Gérard Hochart,

Jean-Claude Neyrat,

Robert Clerc,

Cyrille Chauvet,

Yvette Magnien,

Christine Buatois,

Jeanine Multrier,

Mireille Barge,

Daniel Perrigueur

Christophe Juvanon

Jacky Alix

Julien Deniboire,

Marcelle Carena,

Jacqueline Falconnet

Michel Falconnet

Xavier Bernard de Lavernette

Paul Ducarouge

Marc Taboulot

Hubert Guillemin Chandon

Christiane Hennetier

Gerard Devillers

Patrick Bindschedler

Michèle Devillers

Emmanuel Rey

Isabelle Lenglain

Gilles Ducerf

Danielle Baudin

Robert Corneloup

Michel Poiseuil

Pascale Poiseuil

Jacques Lecoq

Clémentine Tomachot

Madeleine Peltrat

Jean-Paul Peltrat

Bernard Sotty

Michèle Sotty

Chantal de Varax

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent rejoindre le Comité, envoyez vos coordonnées sur le mail [email protected]