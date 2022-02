37e Meeting National du Grand Chalon de Natation: Plusieurs podiums et quelques performances pour les nageuses du Centre Nautique chalonnais lors des premières finales!

Les résultats, podiums des premières finales et le photoreportage info-chalon !

Ce vendredi 11 février 2022, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les premières finales du 37e Meeting National du Grand Chalon Natation. Cette compétition de renommée internationale permettait aux nageuses et nageurs chalonnais de pouvoir se confronter aux autres nageurs français mais aussi aux suisses, tunisiens, ukrainiens…

Côté féminin chalonnais : Pour ces 1ère finales c’est la satisfaction avec plusieurs podiums et de nombreuses qualifications en finale A et B. Tout d’abord la médaille d’or pour Angèle Maumy 1ère au 100 mètres brasse pour la petite sirène chalonnaise Anastasia Urbaniak médaille d’Or au 50 mètres nage libre et médaille d’argent au 100 mètres papillon mais aussi Alix Predine 3ème et médaille de bronze en finale A du 200 mètres dos dame et Andra-Denisa Gorecki 3ème et médaille de bronze en finale A du 100 mètres papillon.

Côté masculin chalonnais : Ce vendredi soir, il faisait disette de médailles pour le club chalonnais mais on retiendra toutefois la médaille de bronze de Clément Rivière en finale A du 100 mètres papillon. La belle première place de Wael El Faqir en finale B du 200 mètres dos et la belle deuxième place de Lucas Ramaux en finale B.

400 mètres nage libre Dames (finale A)

1ère Valentine Leclercq (Natation Villefranche en Beaujolais) 2ème Misty Maye (Charleville-Mézières Natation) 3ème Emma Fredersdorf (SN Metz)

400 mètres nage libre Messieurs (finale A)

1ère Ahmed Jaouadi (Grenoble Alp’38) 2ème Hugo Jean (Lyon Natation Métropole) 3ème Valentin Duteil (AAS Sarcelles Natation 95)

200 mètres dos Dames (Finale A)

1ere Manon Domingeon (Natation Villefranche en Beaujolais) 2ème Carla Mailharrou (Natation Villefranche en Beaujolais) 3ème Alix Predine ( Chalon-sur-Saône)

200 mètres dos messieurs (Finale A)

1er Julien Bourdier (Saint Etienne Natation) 2ème Dario Marcone (Red Fish Neuchatel) 3ème Jules Duthu (Alliance Dijon Natation)

100 mètres brasse Dames (Finale A) 1er Angèle Maumy (CN Chalon-sur-Saône) 2ème Lilou Baumstark (Chassieu Natation) 3ème Maud Raynert (Lyon Natation Métropole)

100 mètres brasse massieurs (finale A)

100 mètres Papillon Dames (Finale A)

1er Lili-rose Berthelot (AS Roanne Natation) 2ème Anastasia Urbaniak (CN Chalon-sur-Saône) 3ème Andra-Denisa Gorecki (CN Chalon-sur-Saône)

100 mètres Papillon Messieurs (Finale A)

1er Yanis Dutel (SC Thionville) 2ème Ilan Gagnebin (Red Fish Neuchatel) 3ème Clément Rivière (CN Chalon-sur-Saône)

50 mètres Nage Libre Dames (Finale A)

1ere Anastasia Urbaniak (CN Chalon-sur-Saône) 2ème Gladys Maylie-Larose (RC Bron Décines Natation) 3ème Manon Moreira (RC Bron Décines Natation)

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports.

Clin d’œil sur les arbitres officiels qui ont assuré le bon déroulement de cette rencontre sportive de natation,

Et à la table de marque !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B et Hugo