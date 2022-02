Ce soir à l'Arrosoir : ANDY EMLER TRIO : « USEFUL REPORT »

Andy Emler : piano / Claude Tchamitchian : contrebasse / Eric Echampard : batterie

Voici 3 musiciens qui, depuis plus de vingt ans, ont développé la capacité de composer et d’improviser ensemble tout en se baladant au gré de multiples projets en grands orchestres tels que : un concerto pour trio et orchestre créé par l’Orchestre National de Lille, sous la direction de Jean-Claude Casadesus, de multiples pièces pour trio et ensemble d’harmonie et l’incontournable MegaOctet.

Au fil des résidences et des albums, un langage musical original est né, loin des « clichés » du jazz, invitant au voyage au sein des multiples influences issues des musiques du XXe siècle. Leur plaisir de « musiquer » ensemble est visible et ce trio le partage allègrement.

Sortie du nouvel album en mars 2022

Samedi 12 février 2022 à 21:00 - Renseignements : http://www.arrosoir.org/

