Le service "animation du patrimoine" de la ville de Chalon organise des ateliers pour les enfants et à faire en famille durant ces vacances de février

ATELIERS ENFANTS

A 14 h, pour les enfants

Gratuit - Sur réservation au 03 85 93 15 98 et dans la limite des places disponibles

Sauf indication contraire, le rendez-vous est Cour de l’Hôtel Colmont-Fusselet, 5 place du

Châtelet

Ateliers enfants, accompagnés d’intervenants et de guides, pour découvrir en visite puis en activité, un thème lié au patrimoine de notre ville.

· « Monstres »

Lundi 14 Février 2022 à 10h

RDV : 5, place du Châtelet

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Observation et réflexion : la chasse aux « monstres » est ouverte dans la cathédrale Saint-Vincent !

Venez découvrir les représentations, en pierre et en verre, de monstres : animaux fantastiques, gargouilles, visages grimaçants, hideux…

L’architecture est ici le support à l’imagination, mais elle est aussi un rappel du bien et du mal.

Trouverez-vous l’inspiration pour donner vie à votre propre monstre ?

GRATUIT

Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.



· « Blasons en série-graphie »

Lundi 21 février 2022 à 14h et 10h

RDV : place du Cloître

Avec Klaus Walbrou, graphiste-illustrateur

Pour les enfants de 8 à 14 ans

C’est au cœur du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent que nous allons nous retrouver pour découvrir de nombreux blasons sculptés, récemment restaurés ou même créés, témoins de riches histoires familiales.

Puis à l’aide d’un illustrateur, chacun pourra, à partir de ses dessins et découpages, créer des pochoirs et inventer son propre blason qui sera reproduit en série à la gouache, grâce à la technique simple d’impression qu’est la sérigraphie.

Il reste des places pour l'atelier de 14 h et des places pour l'atelier du matin 10 h.

GRATUIT

Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.

ACTIVITÉS FAMILLES

À 10 h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

À 14 h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Gratuit - Sur réservation au 03 85 93 15 98 et dans la limite des places disponibles

RDV cour de l’Hôtel Colmont-Fusselet, 5 place du Châtelet

Visites à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons, de puits et de pompes, ou à la recherche de plantes, d’animaux et de personnages cachés dans l’architecture.



· « Plantes cachées »

Jeudi 17 février 2022

RDV : 5, place du Châtelet

A 10 h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la recherche d’une décoration végétale sculptée dans le bois, le métal et la pierre, à portée des petites mains.

Le parcours cheminera de la place du Châtelet à la Cathédrale, pour permettre d’observer portes et barrières, de reconnaître fruits et feuilles, et aussi d’arriver à identifier variétés de fleurs ou symboles des quatre saisons.

GRATUIT

Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.



· « Au fil de l'eau »

Jeudi 24 février 2022

RDV : 5, place du Châtelet.

A 10 h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

A 14 h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnée d’un guide, pour partir à l’observation de puits, de pompes et de fontaines.

Nous chercherons tous ensemble, au cœur des habitations ou au centre des places, les lieux où les chalonnais pouvaient s’approvisionner en eau.